La abuelita Alicia Matías murió cuatro días después de la explosión. Foto: IA

La imagen de la abuelita Alicia Matías cargando a su nieta en los brazos después de salvarle la vida en la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, será sin dudas una de las imágenes del año.

Varios son los hechos que han marcado este 2025 como las deportaciones en Estados Unidos con el regreso de Donald Trump o el golpe a las economías por los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense. En México, una noticia que deja una herida más, y en septiembre, fue la tragedia ocurrida por la explosión de la pipa en Iztapalapa, de la que generó gran impacto la historia de la abuelita que salvó a su nieta sacrificando su propia vida.

Imagen de la abuelita Alicia Matías, quien salvó a su nieta en la explosión de una pipa, marcará el 2025

En redes sociales circuló el video del momento en que la abuela Alicia Matías entrega a su nieta, a quien salvó de las llamas protegiéndola con sus brazos. La mujer con visibles quemaduras en el cuerpo, su ropa desgarrada y sin cabello, cargó a su nieta minutos después de la explosión hasta entregarla a un policía que en ese momento se acercó para darle atención a la menor y trasladarlas a un hospital.

Advertencia: imagen sensible se recomienda discreción:

Alicia entregó a su nieta a un policía

La resistencia de la llamada “abuelita heroína” quedó registrada en una imagen que ha sido digna de homenajes tanto en postales digitales como en un mural que recientemente fue pintado bajo el Puente de la Concordia, lugar donde ocurrió el siniestro por el que murieron 14 personas (reporte hasta el lunes 15 de septiembre).

El mural fue creado por el artista gráfico Snoke

Alicia Matías, de 49 años, protegió con sus brazos a su nieta de 2 años. Por la explosión presentó quemaduras en el 90% de su cuerpo y falleció el viernes 12 de septiembre, tras días hospitalizada en estado grave.

Su imagen cargada de resistencia y amor es una de las que, sin duda, marcan este 2025.

¿Quién era Alicia Matías?

Alicia Matías se encontraba en el Puente de la Concordia esa tarde negra porque trabajaba como checadora en una parada de autobuses. Se sabe que le faltaban 10 minutos para terminar su turno.

Azulet es el nombre de su nieta, a quien cuidaba porque su hija es madre soltera y debe trabajar para cubrir los gastos de su manutención. La abuelita la cuidaba mientras cumplía con su compromiso laboral en el paradero.

De la bebé se ha reportado que continúa hospitalizada, con un estado de salud grave pero estable.

Dos abuelitos murieron por la explosión en el Puente de la Concordia

Paralelo al caso de Alicia Matías, una familia más sufrió una pérdida parecida.

El señor Misael Cano Rodríguez, de 39 años, era un trabajador de limpieza y murió por la explosión del martes 10 de septiembre en Iztapalapa.

Había salido junto con su hija y su nieto a recoger un regalo para el pequeño de 18 meses de edad.

La familia salió en su auto para dirigirse a Los Reyes la Paz, lamentablemente el vehículo fue alcanzado por las llamas.

Se conoce que el cuerpo del hombre pudo ser identificado por un tatuaje con el nombre de su hija (Tiffany). Los restos de Misael Cano fueron velados en medio de una situación difícil para sus seres queridos, porque hasta el momento se encuentran hospitalizados su hija y su nieto.

Por la explosión en el Puente de la Concordia se han reportado 14 muertos y se habla de más de 90 heridos. Encontrarse en el sitio ese día y a esa hora, les cambió la vida por completo.

