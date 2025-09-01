Imágenes: así se ve el socavón de 8 metros que sorprendió en Periférico Oriente

GENERANDO AUDIO...

El socavón tiene una profunidad de unos 8 metros. Foto: UnoTV

En Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), de nueva cuenta se formó un socavón: ahora, en la zona de Periférico Oriente. El 29 de agosto, un camión, con material de construcción, cayó a un hoyo, lo que derivó en la formación de la “cueva”.

Socavón en Periférico Oriente

Luego de que un camión cayera en un “bache”, el desperfecto incrementó su tamaño, por lo que personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) acudió al lugar. En su primer reporte indicó:

“Brigada SEGIAGUA atiende reporte de socavón en Periférico Oriente y calle Aerolito, en la colonia Casablanca, en Iztapalapa. Al momento, personal de emergencia realiza la valoración de la socavación y sus posibles causas de origen”.

El socavón es considerable, con una profundidad de aproximadamente 8 metros y una longitud de 12 metros. Elementos del Gobierno de la Ciudad de México laboran en la zona para reparar lo antes posible el daño.

En el operativo también participa personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE), y se colocaron señalamientos para que los automovilistas reduzcan la velocidad en el área.

Los socavones no son ajenos en la CDMX, sobre todo en época de lluvias. Apenas el sábado, la Segiagua informó sobre la reparación de un socavón que se formó en Calzada Ignacio Zaragoza.