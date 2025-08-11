Imágenes de hoy: calles y bajo puentes amanecen inundados en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Tras las lluvias, varios puntos en la CDMX quedaron inundados. Foto: OVIAL SSC CDMX

Las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México (CDMX) la tarde noche de este domingo 10 de agosto provocaron inundaciones en diversas zonas, principalmente en vialidades de las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. Desde primeras horas de este lunes, la capital amaneció con encharcamientos prolongados, tránsito lento en avenidas principales, suspensión parcial del servicio en algunas estaciones del transporte público y labores de desazolve en puntos críticos.

Puntos que siguen inundados en la CDMX esta mañana

Siguen los servicios de emergencia trabajando en Circuito Interior en Av. Francisco Morazán, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza

Encharcamiento en Avenida 602 en dirección al Poniente

Sigue cerrada la circulación de carriles centrales de Eje 4 Oriente Río Churubusco a la altura de Eje 1 Norte por inundación

Personal de emergencias de la CDMX laboraron esta mañana en el encharcamiento sobre Circuito Interior a la altura de Avenida Oceanía

Sigue cerrada la circulación de los carriles centrales de Circuito Interior al Sur

Encharcamiento en Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana y Asistencia Pública

Permanece inundada la Avenida Gran Canal en el cruce con San Juan de Aragón

En las acciones de apoyo que brindaron los equipos de emergencia este domingo, estuvo la atención al Hospital Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, al ingresar agua pluvial a algunas de sus áreas, obligando al traslado de algunos pacientes, mientras que en la colonia Moctezuma cerca de 15 calles reportaron altos niveles de agua acumulada, afectando a algunas viviendas.

Autoridades locales reportaron la movilización de cuadrillas para retirar basura acumulada en coladeras y atender domicilios afectados, mientras que el cielo permanecía nublado y con amenaza de nuevas precipitaciones.

¿Dónde se puede reportar una emergencia por lluvias?

El Gobierno de la CDMX tiene a disposición de la población los números:

911 y 55 56 83 2222 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

La Línea H2O (*426)

55 5658 1111 de Locatel para informar sobre encharcamientos e inundaciones

