Impacta video: mujeres intentan cruzar la Picacho-Ajusco y corriente se las lleva

Tres mujeres fueron arrastradas por una corriente de agua. Foto: Cuartoscuro

En la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), las fuertes lluvias provocaron una peligrosa corriente en la zona de Picacho-Ajusco. Tres mujeres intentaron cruzar la avenida, pero no lo lograron.

Video en la Picacho-Ajusco en Tlalpan

El video lo compartieron diversas cuentas de redes sociales como @TlalpanVecinos. En la imagen se observó a tres mujeres dispuestas a cruzar la vialidad. Sin embargo, la corriente de agua estaba muy fuerte.

Las mujeres calcularon y se aventuraron, pero la fuerte corriente las arrastró unos metros. Trataron de incorporarse, pero no lo lograron. Al llegar a un pequeño vado, las mujeres lograron detenerse, luego, se incorporaron para salir del agua.

Algunos curiosos se acercaron para ayudar a las mujeres.

Pronóstico de lluvias CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que se “prevén lluvias fuertes por la tarde y posible caída de granizo en la ciudad”, por ello, se pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones.