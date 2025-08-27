GENERANDO AUDIO...

Una mujer estuvo a punto de morir ahogada tras ser arrastrada por la fuerte corriente de agua que se formó durante las lluvias en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX).

En un video que se ha viralizado, se observa a la mujer debajo de un camión, mientras la corriente la cubre por completo. Vecinos y transeúntes lograron sacarla a tiempo e impedir que siguiera siendo arrastrada por el agua.

En las imágenes se aprecia a la mujer semiconsciente, recibiendo ayuda de las personas que participaron en el rescate.

Los hechos ocurrieron este 26 de agosto, día en el que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta roja por lluvias y granizo en Tlalpan. Además, los Bomberos de la CDMX reportaron inundaciones en la colonia Héroes de Padierna, también en esta demarcación.

Alcaldía Tlalpan confirma que la mujer rescatada está estable

La alcaldía Tlalpan informó en un comunicado oficial que la mujer arrastrada por la corriente de agua en San Miguel Topilejo recibió atención inmediata por parte de los equipos de emergencia y se encuentra estable tras la intervención médica prehospitalaria.

La demarcación destacó que se mantienen activados los protocolos de atención y el monitoreo permanente ante las intensas lluvias en la zona, en coordinación con Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Servicios Urbanos.

Además, reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a atender las recomendaciones de Protección Civil, ya que la alerta roja por lluvias en Tlalpan continúa vigente.

Las autoridades capitalinas recomendaron a la población evitar cruzar corrientes de agua, no resguardarse debajo de árboles y mantenerse informados sobre los reportes del clima para reducir riesgos durante la temporada de lluvias.