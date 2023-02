Implican a colaboradores del alcalde en Benito Juárez en presunto cártel inmobiliario

TIENES QUE CONOCER LA VERDAD. Claudia Sheinbaum y su maquinaria opresora de Morena no quieren que yo sea candidato para la jefatura de la CDMX. Ahora fabricaron cargos para acosarnos a tres personas de mi confianza y a mí, pero no me voy a retirar y les vamos a ganar. pic.twitter.com/ISz9OV4eKx