¡Impresionante! Lluvia en CDMX de este sábado podría llenar 12 mil albercas olímpicas

Fuertes lluvias en la CDMX durante el sábado. Foto: Cuartoscuro

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), informó que las lluvias de la tarde-noche de ayer sábado, 27 de septiembre, podrían llenar 12 mil albercas olímpicas, lo cuál lo convierte en una de las jornadas más intensas de la temporada de lluvias 2025.

La lluvia de esta tarde-noche en la ciudad fue de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos, equivalente a más de 12 mil albercas olímpicas.



Todos los servicios de emergencia: @SOBSECDMX, @Bomberos_CDMX, @SSC_CDMX, @SGIRPC_CDMX, @sebien_cdmx, @SAPCI_CDMX y @SEGIAGUA… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 28, 2025

Mayor lluvia de la temporada inunda el oriente de CDMX

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), Clara Brugada dio a conocer que las precipitaciones del sábado en la CDMX rompieron todos los pronósticos y en total llovieron 30 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a llenar 12 mil albercas olímpicas.

Ayer se registraron al menos 69 inundaciones en la ciudad, además de caída de árboles y postes de energía eléctrica, y vehículos y viviendas afectados, sobre todo en Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero.

El Secretario de Gestión Integral del Agua, Ing. Mario Esparza, informó que la jornada de ayer fue la más intensa de la temporada de lluvias y, aproximadamente, se tuvieron 2 horas de precipitaciones intensas.

La precipitación máxima se presentó en la alcaldía Iztapalapa en la Estación de Rebombeo-La Quebradora con 90.75 mm, en Lomas de Zaragoza con 76.4 mm, Ejército de Oriente con 73.75 mm y Cárcel de Mujeres con 60.5 mm.

Colonias más afectadas por las lluvias

Gustavo A. Madero

San Juan de Aragón 4ta sección

San Juan de Aragón 5ta sección

Villa de Aragón

Iztapalapa

UH Vicente Guerrero

Ejército de Oriente

La Nopalera

La Colmena

Ampliación Santiago Acahualtepec

Santa Cruz Acalpixca

Santa Martha Acatitla

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl

Tláhuac

San Juan Ixtayopan

San José

Metro opera con servicio provisional en la Línea A

Este domingo la Línea A del Metro opera con servicio provisional de Pantitlán a Guelatao, debido a las intensas lluvias del sábado, mientras que el servicio gratuito de RTP apoya en el traslado de los usuarios de la estación Guelatao a La Paz.



El reporte más reciente de Adrián Ruvalcaba, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, señala que continúan los trabajos para desalojar el agua acumulada en las vías de la Línea A.

