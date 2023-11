Incendio en bodega de Tepito afectó 20 locales; 10 horas para extinguirlo: Martí Batres

Después de 10 horas de trabajo para extinguir el incendio que afectó a 20 locales en Tepito, Alcaldía Cuauhtémoc, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que no hubo ninguna persona herida o fallecida.

“El incendio se extinguió completamente a las 2:30 de la mañana aproximadamente, participaron 120 bomberos, 50 elementos de Protección Civil (…) No hubo fallecidos, no hubo lesionados, no hubo heridos, esto es lo fundamental, porque finalmente lo que más importa es la integridad de la gente”.

Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX.