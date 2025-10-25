Se incendia restaurante cerca del Monumento a la Revolución

GENERANDO AUDIO...

Un fuerte incendio se registró la noche de este viernes en el restaurante “La Soldadera”, ubicado en la esquina de Avenida de la República y Circuito Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca del Monumento a la Revolución. De acuerdo con autoridades, el fuego inició poco después de las 9:00 de la noche y provocó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la Ciudad de México.

Vecinos reportaron que el servicio de energía eléctrica se interrumpió por alrededor de diez minutos en varios inmuebles de la zona. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron rápidamente al lugar para controlar las llamas y evitar que se extendieran a otros locales.

Autoridades confirman origen del incendio y número de evacuados

Según información de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, el siniestro fue provocado por un tanque de calefacción de 10 kilogramos que habría detonado dentro del restaurante. La funcionaria confirmó que al menos 500 personas fueron evacuadas como medida preventiva y que no hay personas lesionadas de gravedad, aunque varias presentaron crisis de ansiedad.

Por su parte, Jesús Escoto, representante de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, explicó que las llamas alcanzaron el toldo del establecimiento, lo que generó una gran cantidad de humo que se dispersó rápidamente por el área. También señaló que una palma ubicada frente al restaurante resultó parcialmente afectada.

Mientras los bomberos realizaban labores de enfriamiento, las autoridades cerraron temporalmente la circulación en calles cercanas al Monumento a la Revolución. Se pidió a los automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas como Insurgentes o Paseo de la Reforma.

Usuarios en redes sociales compartieron videos del siniestro y señalaron que la columna de humo se podía ver desde avenidas como Insurgentes y Paseo de la Reforma.

Hasta el momento, las causas del incendio continúan bajo investigación, y se espera un informe oficial en las próximas horas por parte de la alcaldía Cuauhtémoc y el Heroico Cuerpo de Bomberos.