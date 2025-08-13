“Indignante y vergonzoso”: víctima de robo en Polanco encuentra a ladrones y policía no hace nada

GENERANDO AUDIO...

Tras robo en Polanco, víctima halla a ladrones y no los detienen. Foto:Getty Images

El ciudadano Miguel Navarrete denunció en redes sociales, a través de un video, haber sido víctima de un robo, pues delincuentes abrieron su camioneta mientras ésta se hallaba estacionada en Polanco. Relató que cuando ubicó a los presuntos responsables, a través de cargos que hicieron a su tarjeta de crédito, pidió el seguimiento del caso a las autoridades correspondientes.

De acuerdo con Navarrete, se encargó personalmente de investigar, recabar información e identificar a los responsables sin que la autoridad le prestara ayuda.

@mexicanosolidario Pruebas en mano. 48 horas para que actúen o todo México sabrá la verdad. Este video no es solo por mí. Es por todos los que han sido víctimas y los que lo serán. Si con todo resuelto no actúan que el país lo vea. #JusticiaYa #NoALaImpunidad #SeguridadCDMX #RoboEnPolanco #MéxicoExige ♬ sonido original – Mexicano Solidario

¿Cómo encontró la víctima a los presuntos ladrones que abrieron su camioneta?

Según la denuncia en redes, mediante los cargos que los presuntos ladrones hicieron, logró identificarlos a través de los videos de las cámaras de seguridad de los sitios donde usaron su plástico.

“Lo que he encontrado es indignante y vergonzoso, qué desgracia que quienes están para cuidarnos y protegernos sean los mismos que atenten contra nuestras propiedades. El error que cometieron estas personas fue pagar con una de mis tarjetas, en cuanto yo recibí la notificación en mi teléfono celular, me comuniqué de inmediato al banco, un ejecutivo me informó donde se habían realizado las compras y en cuanto tuve ese dato fui de inmediato al lugar…”. Miguel Navarrete en redes sociales.

Además, denunció que ha compartido con policías las fotografías y videos de quienes presuntamente le robaron, sin que, hasta el momento, hayan sido detenidos.

“He compartido con muchos policías, fotografías de quienes me robaron, incluso videos y hasta hoy no han hecho nada”. Miguel Navarrete en redes sociales.

El sistema está diseñado para desgastarte y que abandones tu caso

Miguel Navarro denunció que pasó más de cinco horas solo para poder levantar una denuncia, en donde las autoridades no prestaron atención a los detalles del robo.

¿Qué le robaron?

Una mochila con documentos

Computadoras

Teléfonos

Otros objetos de valor

También enfatizó que “el sistema está diseñado para desgastarte y que abandones tu caso y darle carpetazo…”.

Miguel Navarrete les pidió a la presidenta Sheinbaum; a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada; al secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, y a la fiscal general, Bertha Alcalde, que dieran solución a un caso resuelto por un ciudadano.

“Los delincuentes están identificados, están documentados y están localizados. Las pruebas existen, las tengo aquí en mi teléfono… yo ya hice el trabajo que no me corresponde, ya investigué, ya encontré, ya documenté y ya señalé, ahora les toca a ustedes. Les doy 48 horas para contactarme y coordinar la detención inmediata de los responsables…”. Miguel Navarrete en redes sociales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]