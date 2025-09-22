Influencer Jimmy denuncia a sujeto armado y drogado en CDMX; Policía nunca llegó

| 13:31 | E. Santiago | Agencias
influencer-denuncia-a-sujeto-armado-y-drogado-en-cdmx-policia-nunca-llega
El sujeto estaba armado y drogado. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

El famoso influencer Jimmy, de “Pongámoslo a prueba”, denunció a un sujeto que se encontraba en calles de la Ciudad de México (CDMX), drogado y portando una arma blanca.

Video del influencer Jimmy en CDMX

El influencer publicó el video hace unos días en su cuenta de TikTok. Jimmy relató que había una persona drogada y con un cuchillo. Aunque el sujeto no estaba haciendo nada en ese momento, el creador de contenido temió que pudiera hacerse daño o lesionar a alguien.

@pongamoslo_a_prueba

Una experiencia que me pasó al llamar a la policia

♬ Notícia Urgente! – TheTrend

Por ello, decidió llamar al 911 y reportar el incidente. El creador de contenido esperó aproximadamente 30 minutos, sin embargo, la Policía nunca llegó. El sujeto con el cuchillo, atado a la muñeca, se levantó y se alejó del lugar tambaleándose.

  • Jimmy expresó su molestia por la falta de respuesta de las autoridades de CDMX, ya que el hombre pudo violentarse y agredir a los transeúntes.

“Esta persona ya se fue. Yo no pensaba seguirla porque no pienso poner en riesgo mi integridad. Lo peor de todo es el enojo, el coraje que traigo y quiero transmitírselos. ¿Qué hubiera pasado si esta persona hubiera usado el cuchillo y hubiera dañado a alguien?”

El influencer continuó con su denuncia:

“Nos estamos acostumbrando a vivir en una porquería. Estamos aceptando que cosas como estas pasen. ¿Qué hubiera pasado si verdaderamente hubieran asesinado a una persona? Ningún mexicano se merece que no lleguen las autoridades. Debemos seguir exigiendo… no sé qué decir, estoy muy indignado”.

  • Una vez más, la autoridad en CDMX fue exhibida en redes sociales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Reportero cubre accidente en vivo en Puebla y descubre que son sus hijos

Puebla

Reportero cubre accidente en vivo en Puebla y descubre que son sus hijos

Noticias de hoy 22 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 22 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Reconocimiento a Palestina gana fuerza en la Asamblea de la ONU

Internacional

Reconocimiento a Palestina gana fuerza en la Asamblea de la ONU

Pipa intenta ganarle al tren en Ecatepec y vuelca en la Vía Morelos

Estado de México

Pipa intenta ganarle al tren en Ecatepec y vuelca en la Vía Morelos

Etiquetas: , , , ,