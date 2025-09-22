GENERANDO AUDIO...

El sujeto estaba armado y drogado. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

El famoso influencer Jimmy, de “Pongámoslo a prueba”, denunció a un sujeto que se encontraba en calles de la Ciudad de México (CDMX), drogado y portando una arma blanca.

Video del influencer Jimmy en CDMX

El influencer publicó el video hace unos días en su cuenta de TikTok. Jimmy relató que había una persona drogada y con un cuchillo. Aunque el sujeto no estaba haciendo nada en ese momento, el creador de contenido temió que pudiera hacerse daño o lesionar a alguien.

@pongamoslo_a_prueba Una experiencia que me pasó al llamar a la policia ♬ Notícia Urgente! – TheTrend

Por ello, decidió llamar al 911 y reportar el incidente. El creador de contenido esperó aproximadamente 30 minutos, sin embargo, la Policía nunca llegó. El sujeto con el cuchillo, atado a la muñeca, se levantó y se alejó del lugar tambaleándose.

Jimmy expresó su molestia por la falta de respuesta de las autoridades de CDMX, ya que el hombre pudo violentarse y agredir a los transeúntes.

“Esta persona ya se fue. Yo no pensaba seguirla porque no pienso poner en riesgo mi integridad. Lo peor de todo es el enojo, el coraje que traigo y quiero transmitírselos. ¿Qué hubiera pasado si esta persona hubiera usado el cuchillo y hubiera dañado a alguien?” El influencer continuó con su denuncia:

“Nos estamos acostumbrando a vivir en una porquería. Estamos aceptando que cosas como estas pasen. ¿Qué hubiera pasado si verdaderamente hubieran asesinado a una persona? Ningún mexicano se merece que no lleguen las autoridades. Debemos seguir exigiendo… no sé qué decir, estoy muy indignado”.

Una vez más, la autoridad en CDMX fue exhibida en redes sociales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]