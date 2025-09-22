Influencer Jimmy denuncia a sujeto armado y drogado en CDMX; Policía nunca llegó
El famoso influencer Jimmy, de “Pongámoslo a prueba”, denunció a un sujeto que se encontraba en calles de la Ciudad de México (CDMX), drogado y portando una arma blanca.
Video del influencer Jimmy en CDMX
El influencer publicó el video hace unos días en su cuenta de TikTok. Jimmy relató que había una persona drogada y con un cuchillo. Aunque el sujeto no estaba haciendo nada en ese momento, el creador de contenido temió que pudiera hacerse daño o lesionar a alguien.
Por ello, decidió llamar al 911 y reportar el incidente. El creador de contenido esperó aproximadamente 30 minutos, sin embargo, la Policía nunca llegó. El sujeto con el cuchillo, atado a la muñeca, se levantó y se alejó del lugar tambaleándose.
- Jimmy expresó su molestia por la falta de respuesta de las autoridades de CDMX, ya que el hombre pudo violentarse y agredir a los transeúntes.
“Esta persona ya se fue. Yo no pensaba seguirla porque no pienso poner en riesgo mi integridad. Lo peor de todo es el enojo, el coraje que traigo y quiero transmitírselos. ¿Qué hubiera pasado si esta persona hubiera usado el cuchillo y hubiera dañado a alguien?”
El influencer continuó con su denuncia:
“Nos estamos acostumbrando a vivir en una porquería. Estamos aceptando que cosas como estas pasen. ¿Qué hubiera pasado si verdaderamente hubieran asesinado a una persona? Ningún mexicano se merece que no lleguen las autoridades. Debemos seguir exigiendo… no sé qué decir, estoy muy indignado”.
- Una vez más, la autoridad en CDMX fue exhibida en redes sociales.