Ubica tu CESI más cercano en CDMX y solicita tu crédito de mejora de vivienda
El Infonavit cuenta con varios Centros de Servicio (CESI) distribuidos en distintos puntos de la Ciudad de México, donde las y los derechohabientes pueden realizar trámites, consultar su crédito, o recibir asesoría sobre programas de financiamiento y mejora de vivienda.
Entre estos servicios destaca el crédito Mejoravit solo para ti, una opción que permite a los trabajadores obtener desde 10 mil 318 pesos hasta 163 mil 030 pesos para mejorar, ampliar o reparar su vivienda, sin necesidad de dejarla como garantía. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, quien puede usarlo en el comercio o tienda de su elección.
Si vives en la capital del país, estos son los CESI disponibles para realizar trámites relacionados con este y otros programas:
- CESI Balderas: Avenida Balderas número 144, interior L. B, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.
- CESI Barranca del Muerto: Calle Gustavo E. Campa número 60, interior PB, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón.
- CESI C.T.M: Calle Ignacio L. Vallarta número 8, interior S/N, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc.
- CESI Ermita: Calzada Ermita Iztapalapa número 927, Col. Santa Isabel Industrial, Alcaldía Iztapalapa.
- CESI La Viga: Calzada de la Viga número 398, interior P-1, Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza.
- CESI Vallejo: Poniente 134 número 786, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Cómo ubicar otros centros fuera de la CDMX
Si no resides en la Ciudad de México, el Infonavit pone a disposición un buscador en línea para localizar el CESI más cercano a tu domicilio o centro de trabajo.
Solo tienes que seguir estos pasos:
- Ingresa a la plataforma oficial del Infonavit.
- Desplázate al apartado “Consulta de oficinas Infonavit”.
- Selecciona tu estado.
- Elige el tipo de oficina, en este caso CESI.
- Da clic en “Buscar”.
El sistema mostrará todas las oficinas disponibles en tu entidad, con dirección, horarios y servicios actualizados.
De esta manera, cualquier trabajador puede acudir al centro más cercano para recibir orientación sobre créditos como Mejoravit solo para ti, consultar trámites vigentes o acceder a los programas de remodelación y vivienda que impulsa el Infonavit.