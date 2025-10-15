Ubica tu CESI más cercano en CDMX y solicita tu crédito de mejora de vivienda

Trabajadores podrán recibir hasta 68 mil pesos de Infonavit.
El Infonavit cuenta con varios Centros de Servicio (CESI) distribuidos en distintos puntos de la Ciudad de México, donde las y los derechohabientes pueden realizar trámites, consultar su crédito, o recibir asesoría sobre programas de financiamiento y mejora de vivienda.

Entre estos servicios destaca el crédito Mejoravit solo para ti, una opción que permite a los trabajadores obtener desde 10 mil 318 pesos hasta 163 mil 030 pesos para mejorar, ampliar o reparar su vivienda, sin necesidad de dejarla como garantía. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, quien puede usarlo en el comercio o tienda de su elección.

Si vives en la capital del país, estos son los CESI disponibles para realizar trámites relacionados con este y otros programas:

  • CESI Balderas: Avenida Balderas número 144, interior L. B, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.
  • CESI Barranca del Muerto: Calle Gustavo E. Campa número 60, interior PB, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón.
  • CESI C.T.M: Calle Ignacio L. Vallarta número 8, interior S/N, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc.
  • CESI Ermita: Calzada Ermita Iztapalapa número 927, Col. Santa Isabel Industrial, Alcaldía Iztapalapa.
  • CESI La Viga: Calzada de la Viga número 398, interior P-1, Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza.
  • CESI Vallejo: Poniente 134 número 786, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco.

Cómo ubicar otros centros fuera de la CDMX

Si no resides en la Ciudad de México, el Infonavit pone a disposición un buscador en línea para localizar el CESI más cercano a tu domicilio o centro de trabajo.

Solo tienes que seguir estos pasos:

  1. Ingresa a la plataforma oficial del Infonavit.
  2. Desplázate al apartado “Consulta de oficinas Infonavit”.
  3. Selecciona tu estado.
  4. Elige el tipo de oficina, en este caso CESI.
  5. Da clic en “Buscar”.

El sistema mostrará todas las oficinas disponibles en tu entidad, con dirección, horarios y servicios actualizados.

De esta manera, cualquier trabajador puede acudir al centro más cercano para recibir orientación sobre créditos como Mejoravit solo para ti, consultar trámites vigentes o acceder a los programas de remodelación y vivienda que impulsa el Infonavit.

