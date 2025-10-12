Primer informe de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), presenta su primer Informe de Gobierno este domingo 12 de octubre en el Congreso capitalino, ubicado en la calle de Donceles, en el Centro Histórico.

El evento inicia a las 10:00 horas y se puede seguir a través de la multiplataforma de Uno TV.

Bajo el eje “Ciudad Pluricultural, con derechos culturales y turismo sostenible”, la mandataria capitalina rinde cuentas sobre su primer año de gestión al frente del Gobierno de la CDMX.

Sigue aquí el minuto a minuto del primer informe de Clara Brugada, con los anuncios más relevantes, mensajes, cifras y reacciones en tiempo real: