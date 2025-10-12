Informe de Clara Brugada 2025: minuto a minuto desde el Congreso de la CDMX
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), presenta su primer Informe de Gobierno este domingo 12 de octubre en el Congreso capitalino, ubicado en la calle de Donceles, en el Centro Histórico.
El evento inicia a las 10:00 horas y se puede seguir a través de la multiplataforma de Uno TV.
Bajo el eje “Ciudad Pluricultural, con derechos culturales y turismo sostenible”, la mandataria capitalina rinde cuentas sobre su primer año de gestión al frente del Gobierno de la CDMX.
Sigue aquí el minuto a minuto del primer informe de Clara Brugada, con los anuncios más relevantes, mensajes, cifras y reacciones en tiempo real:
¿De qué hablará Brugada en su informe?
Durante su presentación, la jefa de Gobierno destacará las acciones más importantes durante su primer año de mandato, como, por ejemplo, “Ciudad cuidadora y de bienestar, con igualdad sustantiva y de derechos plenos, ciudad segura, en paz y resiliente”.
El Informe de Clara Brugada se puede consultar en la página oficial del Gobierno capitalino.