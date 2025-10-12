Informe de Clara Brugada 2025: minuto a minuto desde el Congreso de la CDMX

| 08:25 | Redacción | UnoTV | CDMX
Primer informe de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX
Primer informe de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), presenta su primer Informe de Gobierno este domingo 12 de octubre en el Congreso capitalino, ubicado en la calle de Donceles, en el Centro Histórico.

El evento inicia a las 10:00 horas y se puede seguir a través de la multiplataforma de Uno TV.

Bajo el eje “Ciudad Pluricultural, con derechos culturales y turismo sostenible”, la mandataria capitalina rinde cuentas sobre su primer año de gestión al frente del Gobierno de la CDMX.

Sigue aquí el minuto a minuto del primer informe de Clara Brugada, con los anuncios más relevantes, mensajes, cifras y reacciones en tiempo real:

¿De qué hablará Brugada en su informe?

Durante su presentación, la jefa de Gobierno destacará las acciones más importantes durante su primer año de mandato, como, por ejemplo, “Ciudad cuidadora y de bienestar, con igualdad sustantiva y de derechos plenos, ciudad segura, en paz y resiliente”.

El Informe de Clara Brugada se puede consultar en la página oficial del Gobierno capitalino.

Te recomendamos:

¿Hay Hoy No Circula el domingo? Así aplica el programa el fin de semana

Ciudad de México

¿Hay Hoy No Circula el domingo? Así aplica el programa el fin de semana

Difunden video de asesinos de Fede Dorcaz; huyeron por calles de la Miguel Hidalgo

Ciudad de México

Difunden video de asesinos de Fede Dorcaz; huyeron por calles de la Miguel Hidalgo

Activistas marchan sobre Reforma para exigir la protección del agua ante crisis climática

Ciudad de México

Activistas marchan sobre Reforma para exigir la protección del agua ante crisis climática

Detienen a “Fernandito”, líder de facción de La Unión Tepito, en la Venustiano Carranza

Ciudad de México

Detienen a “Fernandito”, líder de facción de La Unión Tepito, en la Venustiano Carranza

Etiquetas: , ,