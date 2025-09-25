CNI elabora informe sobre Sandra Cuevas: crimen, desvíos y discrepancias patrimoniales

GENERANDO AUDIO...

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaboró un informe de 27 páginas sobre Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, según publica Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs, en el que se recopila información de 83 fuentes y hacen una “ficha de identidad y análisis de redes.”

El documento señala presuntos vínculos con el crimen organizado, uso de familiares como operadores, discrepancias patrimoniales y desvíos millonarios.

De acuerdo con el informe, Cuevas estaría relacionada con integrantes de la Unión Tepito y un líder criminal conocido como el Choko, además de posibles investigaciones abiertas en Estados Unidos.

Sandra Cuevas bajo la lupa del CNI

El reporte señala que la exfuncionaria integró a dos hermanos y cinco primos en su estructura de poder. Estos familiares habrían ocupado cargos en la alcaldía y participado en el cobro de cuotas a comerciantes. El documento afirma que operaban como grupo de choque, combinando coerción con funciones públicas.

También se advierten irregularidades patrimoniales: una casa que primero fue declarada como adquirida con un “crédito del ISSSTE” y después como pagada de contado, así como la compra en efectivo de una colección de arte valuada en 1.5 millones de pesos.

El CNI detalla dos posibles desvíos millonarios: uno por 122 millones de pesos, señalado por la Auditoría Superior de la Federación, y otro de 350 millones, denunciado por la legisladora Alessandra Rojo de la Vega.

En el ámbito político, el informe apunta al senador Ricardo Monreal como presunto padrino de Cuevas. También menciona a Raúl García Mejía, uno de sus coordinadores territoriales, quien fue asesinado en agosto de 2025 en una “chelería”.

Conclusión del informe del CNI

El reporte concluye con la recomendación de abrir una investigación a fondo sobre enriquecimiento ilícito, discrepancias patrimoniales, empresas irregulares y la presunta estructura de poder criminal de Sandra Cuevas.