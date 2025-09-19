Inicia audiencia del caso de Miguel, joven fallecido en el AXE Ceremonia

GENERANDO AUDIO...

Festival AXE Ceremonia. Foto: Cuartoscuro

A las 13:00 horas de este viernes, 19 de septiembre, la familia y la defensa de Miguel Ángel Rojas Hernández acudieron a las instalaciones de Doctor Lavista 114, donde se lleva a cabo la audiencia inicial por la muerte del joven durante el festival musical AXE Ceremonia, ocurrida el pasado 5 de abril.

Miguel falleció al ser aplastado por una estructura metálica, hecho en el que también perdió la vida la joven Citlali Berenice Giles. A raíz de esto, ambas familias iniciaron un proceso legal contra quien resulte responsable.

En un inicio, las familias llevaban el proceso de manera conjunta; sin embargo, los familiares de Miguel decidieron separar los casos.

Hasta el momento, la audiencia inicial del caso de Miguel continúa.

¿De qué murieron los dos jóvenes en el AXE Ceremonia?

De acuerdo con una tarjeta informativa del IMSS, los dos jóvenes murieron a consecuencia de un traumatismo cráneo-encefálico y diferentes fracturas en el lugar del colapso.

La institución destacó que recibieron reanimación cardio pulmonar (RCP), con el fin de recuperar signos vitales, pero ya no se pudo hacer nada por ellos.

Tras darse a conocer la muerte de los jóvenes, el parque fue clausurado, por lo que el festival tuvo que cancelar las presentaciones del siguiente día.

Citlali Berenice Giles Rivera, originaria de Aguascalientes, Durante su carrera como fotógrafa trabajó en conciertos, festivales y eventos artísticos donde con su cámara retrató a artistas como Paul McCartney, Iggy Pop, Paramore, entre otros.

Por otro lado, Miguel Ángel Rojas también se desempeñaba como fotógrafo. En sus redes sociales se pueden observar algunas de las fotografías que capturó de artistas como René, Caloncho, Natalia Jiménez y Caloncho.

Ambos cubrían el festival Axe Ceremonia para el medio Mr. Indie.

