Inicia demolición de inmueble que explotó el lunes en Álvaro Obregón por acumulación de gas

Inició la demolición de los predios dañados por explosión. Foto: Julio Sánchez

Este viernes iniciaron los trabajos de demolición del inmueble ubicado en la calle Felipe Ángeles de la colonia Punta Cehuayo, de la alcaldía Álvaro Obregón, que resultó con daños estructurales luego de la explosión, por acumulación de gas, registrada la mañana del lunes pasado.

Ver más Inicia la demolición de la vivienda que resultó afectada por la explosión en la colonia Punta de Cehuayo el pasado lunes 17 de julio del 2023.#TuAlcaldíaAliada pic.twitter.com/07HSmiBybc — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) July 21, 2023

El responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, Jorge Reyes de la Rosa, dijo a Unotv.com que los trabajos podrían tardar hasta 10 días. Se realizan de manera artesanal, con mazos y herramienta, con apuntalamientos y disminuyendo poco a poco el peso de arriba hacia abajo. Esto, para garantizar una demolición controlada y sin riesgo para los vecinos.

Se demolerá inmueble contiguo

Jorge Reyes de la Rosa agregó que, además de la vivienda donde se registró la explosión, también se demolerá la vivienda contigua que sufrió daños estructurales.

“Vamos a demoler este inmueble que es el más dañado y también la vivienda contigua, que también sufrió afectaciones. Porque el muro justamente aventó el muro de la colindancia y generó daño estructural en esa vivienda, es más pequeña, pero al final del día también requiere que sea demolida…” Explicó el responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía.

Reportan que un hospitalizado falleció

El funcionario informó que ayer por la tarde otro adulto mayor que estaba hospitalizado perdió la vida.

El saldo es de dos personas fallecidas y dos personas lesionadas con lesiones menores, que fueron atendidas de manera pronta por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

Ver más 🔴 Investiga la Fiscalía Territorial en Álvaro Obregón, #CDMX, la explosión por presunta acumulación de gas registrada esta mañana en un domicilio de la Col. Punta de Cehuayo, la cual dejó varias personas lesionadas.

📸@FiscaliaCDMX/@AlcaldiaAO pic.twitter.com/CDZap4Ye8X — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) July 17, 2023

Para los afectados de la explosión se habilitó un albergue, donde se les brinda un espacio para dormir, comer y asearse.

Con los golpes visibles en el rostro, Juan Salomón Hernández, sobreviviente, relató lo ocurrido el pasado lunes. Dijo que luego de ver la magnitud de la explosión, se siente agradecido de estar con vida.

“Lo que me despertó fue el dolor, prácticamente me cayeron cosas en la cabeza. Horrible, el dolor era intenso, era sangrado total y había un muro que me aplastó prácticamente la pierna. El vecino estaba al lado. Si hubiese estado en la sala o en la cocina no estaría contando todo lo que me sucedió, aquí no estaría vivo”, dijo el sobreviviente