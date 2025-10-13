Inicia registro para vales de Mercomuna en Iztapalapa
El famoso programa Mercomuna vuelve a abrir su registro en la Ciudad de México (CDMX) para brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable. Este beneficio, impulsado por el Gobierno capitalino, otorga vales físicos de despensa por mil pesos, que pueden canjearse en mercados públicos y tiendas locales afiliadas, ayudando tanto a la economía familiar como al comercio popular.
La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) confirmó que el proceso permanecerá abierto durante todo este mes en la alcaldía Iztapalapa, por lo que podrías incorporarte a este programa hasta el 31 de octubre.
¿Cómo me registro al programa de Mercomuna?
A diferencia de otros programas sociales, Mercomuna no cuenta con módulos físicos ni registro en línea. La única forma de inscripción es bajo la modalidad “Casa x Casa”, donde brigadistas identificados de la SAPCI visitan los domicilios de los posibles beneficiarios.
Las autoridades recomiendan a las personas interesadas tener listos sus documentos y estar atentas a los avisos oficiales, pues no hay otro método de registro válido.
Requisitos para acceder a los vales Mercomuna
Para formar parte del programa y recibir los vales, se deben cumplir los siguientes puntos:
- Ser residente legal de la Ciudad de México
- Tener entre 19 y 56 años de edad
- Presentar INE vigente con domicilio en CDMX
- Contar con comprobante de domicilio de no más de tres meses
- En algunos casos, estar inscrito en algún programa social local o de apoyo alimentario
El programa Mercomuna 2025 busca no sólo apoyar a las familias capitalinas, sino también reactivar la economía local, canalizando los recursos directamente a los comercios de barrio.
El registro sigue activo hasta el 31 de octubre, y se recomienda no proporcionar datos personales por redes sociales ni páginas no oficiales.