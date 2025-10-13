Inicia registro para vales de Mercomuna en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Aprovecha y ten los tuyos. Foto: Casa de Gobierno de la CDMX Iztapalapa

El famoso programa Mercomuna vuelve a abrir su registro en la Ciudad de México (CDMX) para brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable. Este beneficio, impulsado por el Gobierno capitalino, otorga vales físicos de despensa por mil pesos, que pueden canjearse en mercados públicos y tiendas locales afiliadas, ayudando tanto a la economía familiar como al comercio popular.

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) confirmó que el proceso permanecerá abierto durante todo este mes en la alcaldía Iztapalapa, por lo que podrías incorporarte a este programa hasta el 31 de octubre.

¿Cómo me registro al programa de Mercomuna?

A diferencia de otros programas sociales, Mercomuna no cuenta con módulos físicos ni registro en línea. La única forma de inscripción es bajo la modalidad “Casa x Casa”, donde brigadistas identificados de la SAPCI visitan los domicilios de los posibles beneficiarios.

Las autoridades recomiendan a las personas interesadas tener listos sus documentos y estar atentas a los avisos oficiales, pues no hay otro método de registro válido.

Requisitos para acceder a los vales Mercomuna

Para formar parte del programa y recibir los vales, se deben cumplir los siguientes puntos:

Ser residente legal de la Ciudad de México

Tener entre 19 y 56 años de edad

Presentar INE vigente con domicilio en CDMX

con domicilio en CDMX Contar con comprobante de domicilio de no más de tres meses

de no más de tres meses En algunos casos, estar inscrito en algún programa social local o de apoyo alimentario

El programa Mercomuna 2025 busca no sólo apoyar a las familias capitalinas, sino también reactivar la economía local, canalizando los recursos directamente a los comercios de barrio.

El registro sigue activo hasta el 31 de octubre, y se recomienda no proporcionar datos personales por redes sociales ni páginas no oficiales.