Inicia registro para vales de Mercomuna en Iztapalapa

| 15:07 | Jennifer Turrubiartes | UnoTV | CDMX
Registro Vales Mercomuna
Aprovecha y ten los tuyos. Foto: Casa de Gobierno de la CDMX Iztapalapa

El famoso programa Mercomuna vuelve a abrir su registro en la Ciudad de México (CDMX) para brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable. Este beneficio, impulsado por el Gobierno capitalino, otorga vales físicos de despensa por mil pesos, que pueden canjearse en mercados públicos y tiendas locales afiliadas, ayudando tanto a la economía familiar como al comercio popular.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) confirmó que el proceso permanecerá abierto durante todo este mes en la alcaldía Iztapalapa, por lo que podrías incorporarte a este programa hasta el 31 de octubre.

¿Cómo me registro al programa de Mercomuna?

A diferencia de otros programas sociales, Mercomuna no cuenta con módulos físicos ni registro en línea. La única forma de inscripción es bajo la modalidad “Casa x Casa”, donde brigadistas identificados de la SAPCI visitan los domicilios de los posibles beneficiarios.

(Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento)

Las autoridades recomiendan a las personas interesadas tener listos sus documentos y estar atentas a los avisos oficiales, pues no hay otro método de registro válido.

Requisitos para acceder a los vales Mercomuna

Para formar parte del programa y recibir los vales, se deben cumplir los siguientes puntos:

  • Ser residente legal de la Ciudad de México
  • Tener entre 19 y 56 años de edad
  • Presentar INE vigente con domicilio en CDMX
  • Contar con comprobante de domicilio de no más de tres meses
  • En algunos casos, estar inscrito en algún programa social local o de apoyo alimentario

 [TE PUEDE INTERESAR: Paso a paso para registrarte a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025]

El programa Mercomuna 2025 busca no sólo apoyar a las familias capitalinas, sino también reactivar la economía local, canalizando los recursos directamente a los comercios de barrio.

El registro sigue activo hasta el 31 de octubre, y se recomienda no proporcionar datos personales por redes sociales ni páginas no oficiales.

Te recomendamos:

Demián Bichir promete más terror en “Teléfono negro 2”

Entretenimiento

Demián Bichir promete más terror en “Teléfono negro 2”

La irónica paz entre Israel y Hamás

Pamela Cerdeira

La irónica paz entre Israel y Hamás

Telcel ofrece llamadas y datos gratis a usuarios afectados por lluvias en Veracruz y Puebla

Negocios

Telcel ofrece llamadas y datos gratis a usuarios afectados por lluvias en Veracruz y Puebla

¿Cómo puedes registrarte al programa Vivienda del Bienestar para madres solteras?

Nacional

¿Cómo puedes registrarte al programa Vivienda del Bienestar para madres solteras?

Etiquetas: , ,