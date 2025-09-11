GENERANDO AUDIO...

Trabajos de limpieza tras la explosión en Iztapalapa. Foto: UnoTV/Cuartoscuro.

Cuadrillas de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México pintan, podan y barren la zona del Puente de la Concordia, donde este miércoles 10 de septiembre explotó una pipa con casi 50 mil litros de gas LP.

Pintan y podan zona de explosión en Iztapalapa

Veinticuatro horas después de la explosión e incendio que dejó casi un centenar de personas afectadas, los trabajadores llegaron al lugar con pintura para borrar grafitis de los bajopuentes y podar la hierba crecida en los camellones, así como para retirar la basura en la zona.

Vecinos de la colonia Lomas de Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, se dijeron consternados por el accidente que cobró la vida, hasta el momento, de ocho personas.

Vecinos auxilian a heridos tras explosión en Iztapalapa

Silvia Mejía detalló que “aquí cayeron dos señoras quemadas y una que se metió hasta adentro de mi casa ya desnuda de lo quemada que estaba”.

Mientras que Valeria Candia compartió que “sacamos sábanas, agua, estábamos pasándolas para allá. Se seguía escuchando el trueno, hasta que dijeron que todavía faltaba por explotar la pipa, más”.

Por su parte, Cristina Hernández, una comerciante de la zona, recordó “como un rugido que a mí me aturdió, me tuve que tapar los oídos y me dolió mucho la cabeza, perdí la noción de qué estaba haciendo”.