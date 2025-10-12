Inmediaciones al Congreso en primer cuadro de la CDMX con cierres, hay alternativas viales

GENERANDO AUDIO...

Inmediaciones al Congreso tienen cierres viales. Foto: OVIAL CDMX

Desde la noche de este sábado, asistentes al informe de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se dieron cita en las inmediaciones del recinto legislativo, que se llevará a cabo hoy 12 de octubre por lo que hay cierres viales en la zona y autoridades recomiendan no circular porel sitio si no es necesario.

El Centro de Orientación Vial (Ovial) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana informó que se encuentra cerrada la circulación en Donceles a partir de Eje Central y de Allende a partir de República de Perú.

Alternativas viales

Como alternativas viales se recomienda:

Eje 1 Norte

Av. 5 de Mayo

Eje 1 Oriente

Además, por la Feria Internacional del Libro, el Zócalo está destinado a esa actividad ante lo que, las alternativas viales en ese punto son:

Eje Central Lázaro Cárdenas

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

También, continúa cerrada la circulación en ambos cuerpos de Av. Dr. Río de la Loza a partir de Niños Héroes, por presencia de manifestantes en Digna Ochoa y Plácido, alcaldía Cuauhtémoc.

Se recomienda utilizar:

Eje 2 Sur

Reversible implementado en Av. Niños Héroes a partir de Av. Dr. Río de la Loza para continuar por Av. Arcos de Belén y posteriormente Av. Dr. Vértiz

Todos estos cierres viales complicarán la circulación hoy en el primer cuadro de la CDMX ante lo que autoridades capitalinas han pedido evitar la zona en la medida de lo posible.

