Inspeccionan ópticas “patito” en el Centro Histórico de la CDMX; cierran 2

Inspectores verificaron ópticas ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, suspendieron actividades en aquellas que no cuentan con todos los requerimientos, conocidas como ópticas “patito”.

“Me pedían como tal la cédula de mi optometrista y se las mostré, pero ella no está aquí porque tuvo una situación con su bebé, al final de cuentas no estaba ella. No me la hicieron válida”

Fanny Gálvez

Empleada en óptica