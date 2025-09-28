Intensas lluvias causaron afectaciones en el AICM: vuelos detenidos y un rayo cayó en la torre de control

GENERANDO AUDIO...

Se suspendió el despegue de vuelos en el AICM. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Las intensas lluvias en la capital del país provocaron afectaciones en las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El día de ayer por la tarde se desviaron vuelos a sedes alternas debido a las condiciones climáticas, además se reportó la caída de un rayo en la torre de control.

Intensas lluvias provocan afectaciones en el AICM

Ayer sábado por la tarde-noche las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero vivieron una de las jornadas más intensas de la temporada de lluvias 2025. De acuerdo con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la ciudad de México, llovieron 30 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a llenar 12 mil albercas olímpicas.

Alrededor de las 18:00 horas, el AICM cerró una de sus pistas de aterrizaje por un lapso de 2 horas, esto obligó a que algunos vuelos fueran desviados a otros aeropuertos cercanos.

[TE PUEDE INTERESAR: Lluvia histórica en CDMX del sábado podría llenar 12 mil albercas olímpicas]

Otro incidente que se reportó fue la caída de un rayo en la torre de control, pero gracias a los sistemas de comunicación de emergencia, en ningún momento se perdió contacto con las aeronaves cercanas a la terminal aérea.

Aproximadamente por un lapso de media hora, de las 20:01 a las 20:33 horas, se suspendieron los despegues de vuelos en el AICM para darle prioridad a los aviones en el aire que estaban por aterrizar.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que por las lluvias se activaron protocolos de seguridad y durante todo momento se mantuvo la operación segura del aeropuerto.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]