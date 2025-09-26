¿Intento de robo o maldad? Lanzan piedra a automovilista en Circuito Interior en CDMX

GENERANDO AUDIO...

En Circuito Interior, CDMX, lanzaron piedras. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), la delincuencia adopta diversas formas para perjudicar a la ciudadanía. Esta vez, sujetos lanzaron una piedra al parabrisas de un automóvil con el propósito de obligar al conductor a detenerse.

¿Ataque con piedra en Circuito Interior?

El incidente ocurrió en el Circuito Interior, muy cerca de la entrada al túnel de Tlatilco y avenida Jardín, en los límites de la alcaldía Azcapotzalco. El video fue compartido por la cuenta @QuePocaMadre_Mx.

Este tipo de acciones, por lo general, busca que los conductores se detengan para ser asaltados; sin embargo, no se descarta que se haya tratado simplemente de un acto de vandalismo.

En el metraje se observa al automovilista circulando alrededor de las 10:39 de la noche del 24 de septiembre. Aunque la cámara de seguridad marcaba las 11:39, se precisó que el reloj estaba adelantado.

Refuerzan vigilancia en Circuito Interior, CDMX

Tras la difusión del video, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) informó que se reforzaría la vigilancia en la zona, ya que este tipo de actos suelen tener fines delictivos.

“Buenas tardes, coordinamos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) el monitoreo estratégico de la zona”, indicó el C5.

En la autopista México-Puebla lanzan piedras para robar

Este modus operandi es común en la autopista México-Puebla, donde individuos lanzan piedras para provocar que los conductores se detengan y luego ser asaltados.

Un caso similar fue denunciado por las influencers Conder y Doris Name, quienes narraron que casi fueron víctimas de este tipo de ataque. Ambas recomendaron no detenerse en caso de recibir un impacto.