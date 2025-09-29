Concluyen labores de limpieza tras inundaciones por lluvias históricas en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Inundaciones afectaron el oriente de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México informó que concluyó al 100% el desfogue de agua tras las lluvias intensas del fin de semana, que dejaron severas afectaciones en Iztapalapa y Tláhuac.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que tan sólo en 24 horas se logró abatir el 90% de las inundaciones.

“En 24 horas logramos desfogar el 90% de las inundaciones, tanto en Iztapalapa como en Tláhuac, y hoy en la madrugada concluyó el 100% de abatimiento a las inundaciones que enfrentamos”, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

En las tareas participaron 13 mil servidores públicos, quienes realizaron labores de desazolve y limpieza de vialidades.

“Labores de limpieza en las vialidades con los hidroneumáticos y trabajar también en las labores de desazolve del drenaje después de las lluvias, los escurrimientos nos dejan mucho azolve, mucha basura dentro de las tuberías, entonces ahorita estamos en el proceso de limpieza y de retirar todo ese azolve para estar preparados en las próximas lluvias.” José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua de la CDMX

Apoyos a la población afectada

De acuerdo con el Gobierno capitalino, más de 2 mil personas resultaron afectadas. Desde la madrugada del domingo se implementaron apoyos emergentes con alimentos y brigadas de limpieza.

“Actualmente, tenemos 16 centros de mando que nos permite estar apoyando a la población, en las zonas más difíciles… desde ayer apoyar en la limpieza a las casas de la población, apoyar para limpiar las calles, el desazolve propio de cada zona, y todo lo que implica un apoyo a las emergencias que tiene que ver con comedores… Tan sólo ayer se dieron casi 3 mil raciones de alimentos y hoy lunes ya se contempló más de 11 mil raciones de atención de alimentos en todas estas zonas afectadas”, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Lluvia histórica en la capital y plan para prevenir inundaciones

La magnitud de la emergencia se debió a una lluvia histórica de más de 90 milímetros, la más intensa en los últimos 30 años, equivalente a 31 millones de toneladas de agua.

“En volumen se trata de 31 millones de metros cúbicos de agua, que es como si fueran 31 millones de toneladas de agua, por lo que significa cada metro cúbico, entonces es mejor para que se entienda 31 millones de toneladas de agua”, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Además, el Gobierno capitalino, en coordinación con el Estado de México y la Conagua, planea nuevas obras de infraestructura para prevenir futuras inundaciones.

“La actualización de la infraestructura, porque hay algunos colectores que han perdido su capacidad de conducción, entonces ahorita estamos haciendo las labores de actualizar la topografía, hacer la videoinspección de todos los colectores para hacer el desarrollo de nuevos proyectos ejecutivos para la rehabilitación y actualización de la red”, José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua, CDMX