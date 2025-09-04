Inundaciones paralizan servicio en tramo de la Línea A del Metro CDMX

GENERANDO AUDIO...

Sin servicio, Línea A, por inundación. Foto: @AdrianRubalcava

El Metro de la Ciudad de México informó que este miércoles se suspendió el servicio de trenes en el tramo de Guelatao a La Paz de la Línea A, debido a las fuertes lluvias registradas en la zona oriente de la capital.

El servicio únicamente se mantiene de Pantitlán a Guelatao, mientras que el resto de la línea permanece sin operación hasta nuevo aviso.

Inundaciones afectan vías de la Línea A

Las imágenes compartidas por el Metro muestran cómo el agua ingresó a los túneles y cubrió por completo las vías, lo que impide el paso de los trenes y representa un riesgo para la operación.

En algunos tramos se observa cómo las corrientes de agua caen directamente sobre la infraestructura, provocando acumulaciones que mantienen suspendido el servicio.

Personal del Metro trabaja en el lugar

El Sistema de Transporte Colectivo informó que brigadas de trabajadores ya laboran en la zona afectada para desalojar el agua y restablecer la circulación lo más pronto posible.

Mientras tanto, se recomienda a las personas usuarias tomar previsiones y mantenerse informadas a través de los canales oficiales del @MetroCDMX.

Afectaciones para usuarios

La suspensión impacta a miles de pasajeros que utilizan diariamente este tramo para trasladarse entre la capital y municipios del Estado de México como Los Reyes La Paz.

El servicio se normalizará una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.