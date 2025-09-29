Inundaciones por lluvias golpearon 2 veces estas colonias del oriente de CDMX

GENERANDO AUDIO...

Inundaciones por lluvias causan afectaciones para la población. Fotos: Cuartoscuro

El 27 de septiembre, lluvias intensas activaron la alerta púrpura en el oriente de la Ciudad de México. La acumulación de agua generó inundaciones severas en varias colonias de Iztapalapa e Iztacalco, algunas de ellas ya afectadas por el primer episodio del 2 de septiembre.

La reincidencia de inundaciones generó descontento social. Familias que recién recuperaban sus hogares tras el primer evento ahora cuestionan a las autoridades cómo será posible recuperar sus pertenencias y patrimonio.

Colonias de Iztapalapa afectadas dos veces por inundaciones

En Iztapalapa, 20 colonias resultaron afectadas durante la tormenta del 27 de septiembre. En la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, el agua alcanzó hasta un metro de altura, mientras que otras colonias presentaron niveles importantes de anegamiento.

Entre las colonias que sufrieron dos inundaciones en el mes destacan:

Unidad Habitacional Vicente Guerrero (Súper Manzana 5)

Ejército de Oriente

Santa María Aztahuacán

La Colmena

Estas zonas ya habían sido afectadas el 2 de septiembre, cuando lluvias intensas provocaron acumulación de agua en calles y domicilios. En ese episodio, las familias lucharon por desalojar el agua y recuperar sus hogares, principalmente en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, donde las aguas negras también inundaron patios y viviendas.

Iztacalco y colonias limítrofes, bajo alerta naranja

Aunque la alerta en Iztacalco fue naranja, varias colonias limítrofes con Iztapalapa resultaron afectadas nuevamente, impactando vialidades y sistemas de transporte:

Agrícola Pantitlán (afectada el 2 y 27 de septiembre; inundación en calles, estaciones de Metro y bajopuentes)

(afectada el 2 y 27 de septiembre; inundación en calles, estaciones de Metro y bajopuentes) Granjas México (reportes de afectaciones parciales)

Estas colonias son clave para la operación de transporte público y acceso a vías principales como Calzada Ignacio Zaragoza, lo que amplifica los impactos sociales y económicos de las inundaciones.

Para atender la emergencia, se desplegaron 156 elementos en las alcaldías más afectadas entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, además de 60 vehículos. El operativo buscó desalojar el agua acumulada y atender los daños en viviendas y calles afectadas.

Gestión de seguros y apoyo a la población

Al respecto de las zonas más afectadas en Iztapalapa, la alcaldesa Aleida Alavez afirmó que se encuentra en gestiones con el Gobierno capitalino para activar los seguros correspondientes, ya que estas colonias enfrentarían daños por dos eventos de inundación en el mes. El objetivo es garantizar la recuperación del patrimonio de los vecinos afectados y evitar que la población quede desprotegida frente a nuevos episodios de lluvia.

