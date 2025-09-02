¿Invasión extraterrestre o insecto? Captan extrañas luces en Torre Latino

GENERANDO AUDIO...

No se sabe qué era esa luz. Foto: Cuartoscuro

El oscuro cielo de la Torre Latino, ubicada en la Ciudad de México (CDMX) se vio perturbado por algunos segundos debido a la presencia de unas extrañas luces que aparecieron cerca de esta zona. Tras el hecho, diversos usuarios convirtieron el tema en debate; pues hay quien cree que se trata de una luz espacial, mientras hay quienes creen que se trata de algo más cotidiano.

¿Luces espaciales? Captan fenómeno en Torre Latino

A través de la cuenta de Webcams México en X, se captó un extraño fenómeno sobre la capital mexicana la noche de ayer, 1 de septiembre, a las 21:55 horas, con vista en vivo desde la icónica Torre Latinoamericana.

De acuerdo con el video de la transmisión, se observan tres objetos de forma esférica, luminosos de color naranja, moviéndose con dirección al cielo; las luces pasan tan rápido que parece que no quieren ser vistas.

El extraño movimiento de estos cuerpos en la Torre Latino, ha causado todo tipo de especulaciones entre los internautas. Mientras algunos comentaban que se trataba de un insecto atrapado por la luz, otros aventuraron teorías más curiosas, incluyendo ovnis, extraterrestres, criaturas voladoras invisibles al ojo humano y hasta fenómenos paranormales.

Aunque hasta ahora ninguna autoridad de la Ciudad de México ha emitido una confirmación oficial sobre la naturaleza del objeto, el registro de Webcams México deja (según internautas) abierta la posibilidad de que, entre luces y sombras de la noche capitalina, existan misterios que aún no podemos explicar en esta época.

