INVI: cuánto tiempo tarda en hacer entrega de las casas del programa Vivienda en Conjunto

PROYECTO INVI: FOTO CUARTOSOCURO

Miles de personas en la Ciudad de México esperan acceder a una vivienda mediante el Instituto de Vivienda (INVI), pero la demanda supera la capacidad del programa. El Programa Vivienda en Conjunto busca ofrecer créditos sin intereses y apoyos económicos a familias de bajos recursos, sin embargo, los tiempos de espera pueden extenderse varios años.

Tiempos de espera y lista de beneficiarios

De acuerdo con el INVI, los beneficiarios pueden tardar en recibir su casa hasta 12 años, aunque diversos reportes ciudadanos señalan casos de espera de 10 a 18 años, debido al alto número de solicitudes.

En 2019, la Coordinación Integral de la CDMX registró más de 80 mil personas en lista de espera. Actualmente, el Gobierno capitalino prevé otorgar 20 mil créditos durante este año, con una inversión de 3 mil millones de pesos, lo que representa un avance para reducir el rezago habitacional.

¿A quién va dirigido el programa Vivienda en Conjunto?

El programa está destinado a familias de bajos recursos económicos, así como a madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de familia e indígenas que habiten en zonas de alto riesgo dentro de la capital.

Requisitos para acceder al programa

Para participar en el Programa Vivienda en Conjunto, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser habitante de la CDMX

Ser mayor de 18 años

No contar con vivienda propia en la capital

en la capital Tener un ingreso de hasta 5 veces el salario mínimo diario (VSMD) o familiar de hasta 8 VSMD

o familiar de hasta Tener máximo 64 años de edad; en caso de superar este límite, se requiere un deudor solidario

de edad; en caso de superar este límite, se requiere un Acreditar arraigo mínimo de tres años en la Ciudad de México

Modalidades del apoyo

El INVI ofrece distintas modalidades de vivienda, según las condiciones del solicitante:

Vivienda nueva terminada , lista para habitar

, lista para habitar Rehabilitación de vivienda , en inmuebles catalogados o no catalogados

, en inmuebles catalogados o no catalogados Vivienda progresiva , que se construye por etapas

, que se construye por etapas Arrendamiento con opción a compra, para quienes desean rentar antes de adquirir

¿Cómo iniciar el trámite?

Las personas interesadas pueden solicitar una cita en línea a través del portal https://citas.cdmx.gob.mx.

Deberán presentar documentos como acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de ingresos, certificado de no propiedad y comprobante de domicilio.

Posteriormente, el INVI realiza un estudio socioeconómico para determinar la elegibilidad y el tipo de apoyo que puede otorgarse.