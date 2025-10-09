IPN, SNTE y CNTE encabezan las movilizaciones en CDMX este 9 de octubre
Este jueves 9 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas una marcha, 14 concentraciones, tres citas agendadas, nueve rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas Programadas
Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN (Sección 11 del SNTE y CNTE)
- Hora: 10:00 h
- Lugar de salida: Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”, IPN (El Cuadrilátero), Alcaldía Miguel Hidalgo
- Destino: Secretaría de Gobernación, Calle Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
- Demanda: Rechazo a reformas y exigencia de cumplimiento de acuerdos administrativos y laborales
- Aforo estimado: 350 personas
Concentraciones Relevantes por Alcaldía
Álvaro Obregón
- Grupo:VA POR TODOS MX
- Hora: 07:00 h
- Lugar: Calzada de las Águilas y Rómulo O’Farril
- Demanda: Rechazo a proyecto “Utopía” en Parque Ecológico “Las Águilas Japón”
- Aforo estimado: 80 personas
- Grupo:Colectivo “Luciérnagas Ciudad de México”
- Hora: 07:00 h
- Lugar inicial: Estación Metro Chabacano (Líneas 2, 8 y 9)
- Destino: Alcaldía Álvaro Obregón
- Demanda: Exigen distribución de fichas de búsqueda de un joven desaparecido
- Aforo estimado: 30 personas
Cuauhtémoc
- Grupo:Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida
- Hora: Desde 09:00 h
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Demanda: Defensa de pueblos indígenas de Chiapas
- Aforo estimado: 250 personas
- Grupo:Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” A.C.
- Hora: 10:00 h
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Demanda: Revisión del caso Uzi y defensa del SME
- Aforo estimado: 200 personas
- Grupo:Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora y lugares:
- 10:00 h: Congreso de la Ciudad de México
- 12:00 h: Parque Francisco Primo de Verdad
- 13:00 h: Jardín Luis Pasteur
- Demanda: Legalización y uso regulado del cannabis
- Aforo estimado: 100 personas
- Hora y lugares:
Tlalpan
- Grupo:40 Días por la Vida
- Hora: 08:00 h
- Lugares: Fundaciones “Marie Stopes” en Pedregal, Roma Sur, Coyoacán y Condesa
- Demanda: “Vigilia de oración” por la vida
- Aforo estimado: 60 personas
- Grupo:Estudiantes del Colegio de México en solidaridad con Palestina
- Hora: 11:00 h
- Lugar: Colegio de México, Carretera Picacho Ajusco
- Demanda: Jornada política-cultural sobre el conflicto en Medio Oriente
- Aforo estimado: 80 personas
Coyoacán
- Grupo:Partido de los Comunistas
- Hora: 13:00 h
- Lugar: Centro Nacional de las Artes
- Demanda: Inauguración de Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba
- Aforo estimado: 150 personas
- Grupo:Comunidad Estudiantil Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
- Hora: 16:00 h
- Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Circuito Interior Ciudad Universitaria
- Demanda: Solidaridad con Palestina
- Aforo estimado: 70 personas
Benito Juárez
- Grupo:Congreso Nacional Indígena
- Hora:
- 15:00 h: Cineteca Nacional de México
- 18:00 h: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
- Demanda: Defensa del territorio y pueblos zapatistas
- Aforo estimado: 120 personas
- Hora:
Iztapalapa
- Grupo:Libres y Combativas MX
- Hora: 09:00 h
- Lugar: Reclusorio Oriente
- Demanda: Justicia para estudiante de UAM asesinada en 2022
- Aforo estimado: 40 personas
Venustiano Carranza
- Grupo:Movimiento Cannábico Mexicano
- Hora: 12:00 h
- Lugar: Cámara de Diputados
- Demanda: Regulación del consumo y cultivo de cannabis para fines personales
- Aforo estimado: 50 personas