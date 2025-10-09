IPN, SNTE y CNTE encabezan las movilizaciones en CDMX este 9 de octubre

| 06:40 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX para este 9 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 9 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, 14 concentraciones, tres citas agendadas, nueve rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas Programadas

Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN (Sección 11 del SNTE y CNTE)

  • Hora: 10:00 h
  • Lugar de salida: Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”, IPN (El Cuadrilátero), Alcaldía Miguel Hidalgo
  • Destino: Secretaría de Gobernación, Calle Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
  • Demanda: Rechazo a reformas y exigencia de cumplimiento de acuerdos administrativos y laborales
  • Aforo estimado: 350 personas

Concentraciones Relevantes por Alcaldía

Álvaro Obregón

  • Grupo:VA POR TODOS MX
    • Hora: 07:00 h
    • Lugar: Calzada de las Águilas y Rómulo O’Farril
    • Demanda: Rechazo a proyecto “Utopía” en Parque Ecológico “Las Águilas Japón”
    • Aforo estimado: 80 personas
  • Grupo:Colectivo “Luciérnagas Ciudad de México”
    • Hora: 07:00 h
    • Lugar inicial: Estación Metro Chabacano (Líneas 2, 8 y 9)
    • Destino: Alcaldía Álvaro Obregón
    • Demanda: Exigen distribución de fichas de búsqueda de un joven desaparecido
    • Aforo estimado: 30 personas

Cuauhtémoc

  • Grupo:Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida
    • Hora: Desde 09:00 h
    • Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación
    • Demanda: Defensa de pueblos indígenas de Chiapas
    • Aforo estimado: 250 personas
  • Grupo:Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” A.C.
    • Hora: 10:00 h
    • Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación
    • Demanda: Revisión del caso Uzi y defensa del SME
    • Aforo estimado: 200 personas
  • Grupo:Colectivo “La Comuna 4:20”
    • Hora y lugares:
      • 10:00 h: Congreso de la Ciudad de México
      • 12:00 h: Parque Francisco Primo de Verdad
      • 13:00 h: Jardín Luis Pasteur
    • Demanda: Legalización y uso regulado del cannabis
    • Aforo estimado: 100 personas

Tlalpan

  • Grupo:40 Días por la Vida
    • Hora: 08:00 h
    • Lugares: Fundaciones “Marie Stopes” en Pedregal, Roma Sur, Coyoacán y Condesa
    • Demanda: “Vigilia de oración” por la vida
    • Aforo estimado: 60 personas
  • Grupo:Estudiantes del Colegio de México en solidaridad con Palestina
    • Hora: 11:00 h
    • Lugar: Colegio de México, Carretera Picacho Ajusco
    • Demanda: Jornada política-cultural sobre el conflicto en Medio Oriente
    • Aforo estimado: 80 personas

Coyoacán

  • Grupo:Partido de los Comunistas
    • Hora: 13:00 h
    • Lugar: Centro Nacional de las Artes
    • Demanda: Inauguración de Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba
    • Aforo estimado: 150 personas
  • Grupo:Comunidad Estudiantil Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
    • Hora: 16:00 h
    • Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Circuito Interior Ciudad Universitaria
    • Demanda: Solidaridad con Palestina
    • Aforo estimado: 70 personas

Benito Juárez

  • Grupo:Congreso Nacional Indígena
    • Hora:
      • 15:00 h: Cineteca Nacional de México
      • 18:00 h: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
    • Demanda: Defensa del territorio y pueblos zapatistas
    • Aforo estimado: 120 personas

Iztapalapa

  • Grupo:Libres y Combativas MX
    • Hora: 09:00 h
    • Lugar: Reclusorio Oriente
    • Demanda: Justicia para estudiante de UAM asesinada en 2022
    • Aforo estimado: 40 personas

Venustiano Carranza

  • Grupo:Movimiento Cannábico Mexicano
    • Hora: 12:00 h
    • Lugar: Cámara de Diputados
    • Demanda: Regulación del consumo y cultivo de cannabis para fines personales
    • Aforo estimado: 50 personas

