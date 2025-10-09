GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 9 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 9 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, 14 concentraciones, tres citas agendadas, nueve rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas Programadas

Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN (Sección 11 del SNTE y CNTE)

Hora: 10:00 h

10:00 h Lugar de salida: Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”, IPN (El Cuadrilátero), Alcaldía Miguel Hidalgo

Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”, IPN (El Cuadrilátero), Alcaldía Miguel Hidalgo Destino: Secretaría de Gobernación, Calle Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc

Secretaría de Gobernación, Calle Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc Demanda: Rechazo a reformas y exigencia de cumplimiento de acuerdos administrativos y laborales

Rechazo a reformas y exigencia de cumplimiento de acuerdos administrativos y laborales Aforo estimado: 350 personas

Concentraciones Relevantes por Alcaldía

Álvaro Obregón

Grupo: VA POR TODOS MX Hora: 07:00 h Lugar: Calzada de las Águilas y Rómulo O’Farril Demanda: Rechazo a proyecto “Utopía” en Parque Ecológico “Las Águilas Japón” Aforo estimado: 80 personas

VA POR TODOS MX Grupo: Colectivo “Luciérnagas Ciudad de México” Hora: 07:00 h Lugar inicial: Estación Metro Chabacano (Líneas 2, 8 y 9) Destino: Alcaldía Álvaro Obregón Demanda: Exigen distribución de fichas de búsqueda de un joven desaparecido Aforo estimado: 30 personas

Colectivo “Luciérnagas Ciudad de México”

Cuauhtémoc

Grupo: Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida Hora: Desde 09:00 h Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación Demanda: Defensa de pueblos indígenas de Chiapas Aforo estimado: 250 personas

Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida Grupo: Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” A.C. Hora: 10:00 h Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación Demanda: Revisión del caso Uzi y defensa del SME Aforo estimado: 200 personas

Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” A.C. Grupo: Colectivo “La Comuna 4:20” Hora y lugares: 10:00 h: Congreso de la Ciudad de México 12:00 h: Parque Francisco Primo de Verdad 13:00 h: Jardín Luis Pasteur Demanda: Legalización y uso regulado del cannabis Aforo estimado: 100 personas

Colectivo “La Comuna 4:20”

Tlalpan

Grupo: 40 Días por la Vida Hora: 08:00 h Lugares: Fundaciones “Marie Stopes” en Pedregal, Roma Sur, Coyoacán y Condesa Demanda: “Vigilia de oración” por la vida Aforo estimado: 60 personas

40 Días por la Vida Grupo: Estudiantes del Colegio de México en solidaridad con Palestina Hora: 11:00 h Lugar: Colegio de México, Carretera Picacho Ajusco Demanda: Jornada política-cultural sobre el conflicto en Medio Oriente Aforo estimado: 80 personas

Estudiantes del Colegio de México en solidaridad con Palestina

Coyoacán

Grupo: Partido de los Comunistas Hora: 13:00 h Lugar: Centro Nacional de las Artes Demanda: Inauguración de Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba Aforo estimado: 150 personas

Partido de los Comunistas Grupo: Comunidad Estudiantil Facultad de Filosofía y Letras, UNAM Hora: 16:00 h Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Circuito Interior Ciudad Universitaria Demanda: Solidaridad con Palestina Aforo estimado: 70 personas

Comunidad Estudiantil Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Benito Juárez

Grupo: Congreso Nacional Indígena Hora: 15:00 h: Cineteca Nacional de México 18:00 h: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Demanda: Defensa del territorio y pueblos zapatistas Aforo estimado: 120 personas

Congreso Nacional Indígena

Iztapalapa

Grupo: Libres y Combativas MX Hora: 09:00 h Lugar: Reclusorio Oriente Demanda: Justicia para estudiante de UAM asesinada en 2022 Aforo estimado: 40 personas

Libres y Combativas MX

Venustiano Carranza

Grupo: Movimiento Cannábico Mexicano Hora: 12:00 h Lugar: Cámara de Diputados Demanda: Regulación del consumo y cultivo de cannabis para fines personales Aforo estimado: 50 personas

Movimiento Cannábico Mexicano

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]