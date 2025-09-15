Iztapalapa, con inundaciones por lluvias; CDMX con alerta triple

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @Bomberos_CDMX

Mientras la CDMX tiene alerta triple por lluvias, y una Alerta Amarilla por vientos, Iztapalapa ya registra afectaciones, con inundación en el Puente de la Concordia, donde ya hay vehículos bajo el agua.

Asimismo, a causa de las precipitaciones, la Línea A del Metro suspendió el servicio de Guelatao a La Paz, activando RTP el servicio gratuito de Guelatao a Santa Marta.

¿Dónde hay alerta por lluvias en la CDMX?

En su reporte más reciente, a las 19:23 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) puntualizó que se registran lluvias y chubascos en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, así como lluvias ligeras y lloviznas en Coyoacán, Tláhuac y Xochimilco.

Mientras que, poco antes destacó que se registra actividad eléctrica en Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Ante ello, para este domingo, la SGIRPC activó la alerta triple por lluvias, de 18:15 a 23:00 horas, así como la amarilla por vientos fuertes, en:

Alerta Roja (50 a 70 mm): Iztapalapa

(50 a 70 mm): Alerta Naranja (30 a 49 mm): Tláhuac Tlalpan Xochimilco

(30 a 49 mm): Alerta Amarilla (15 a 29 mm): Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Cuajimalpa de Morelos Gustavo A. Madero Iztacalco Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Venustiano Carranza

(15 a 29 mm):

Alerta por rachas de viento:

Alerta Amarilla (50 a 59 km/h), de 18:25 a 20:00 horas: Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Iztacalco Iztapalapa Tláhuac Venustiano Carranza

(50 a 59 km/h), de 18:25 a 20:00 horas:

¿Qué afectaciones hay en Iztapalapa por la lluvia?

Por otro lado, con la Alerta Roja vigente, Iztapalapa es la alcaldía con mayores afectaciones hasta el momento, y donde se registran las precipitaciones de mayor importancia.

En la demarcación, ya hay inundaciones en carriles laterales del Puente de la Concordia, donde hace cuatro días explotó una pipa de gas, con algunos vehículos bajo el agua en la zona, además de algunas viviendas y negocios afectados.

De igual forma, las autoridades reportan inundaciones en:

Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, colonia Santiago Acahualtepec

Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada Ermita Iztapalapa, colonia Lomas de Zaragoza

Generalísimo de Morelos, colonia Ermita Zaragoza

Calzada Ignacio Zaragoza

Calzada Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade, colonia Santa Marta Acatitla

Toda vez que del lado de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, usuarios reportaron en redes sociales la caída de una barda en la Unidad Habitacional Tepozanes, cerca del Metro Santa Marta, donde, aseguran, el agua entró en algunas viviendas.

