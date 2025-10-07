Jazlyn, niña rescatada por “abuelita heroína” en Iztapalapa, es operada exitosamente

GENERANDO AUDIO...

Jazlyn, de dos años fue rescatada por su abuela en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

La pequeña Jazlyn, de 2 años, quien fue rescatada por su abuela tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, recibió este 7 de octubre una cirugía de injertos con resultados favorables, informó la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados.

La menor fue trasladada al Hospital Shriners para niños en Galveston, Texas, acompañada de su madre, para recibir atención médica especializada tras el incidente del 10 de septiembre.

La cirugía y evolución de Jazlyn

“La pequeña recibió una primera cirugía de injertos en manos, piernas y cabeza, con resultados favorables”, destacó la fundación, que señaló además que Jazlyn continúa en proceso de rehabilitación para recuperar su movilidad y fortalecer su recuperación física.

De acuerdo con la fundación, la intervención quirúrgica fue exitosa y la menor presenta buena evolución. Los médicos mantienen seguimiento constante para garantizar que los injertos sanen adecuadamente y para planear futuras cirugías si fueran necesarias.

El acto heroico de Alicia Matías, “abuelita heroína”

El caso de Jazlyn y su abuela, Alicia Matías, conmovió a la sociedad mexicana. La mujer de 49 años, conocida como la “abuelita heroína”, cubrió con su cuerpo a la niña durante la explosión, protegiéndola de las llamas.

Alicia, quien trabajaba como checadora en el paradero cercano al Puente de la Concordia, caminó con Jazlyn en brazos hasta recibir ayuda de un elemento de seguridad que trasladó a la menor al hospital más cercano.

Alicia Matías permaneció internada tras el accidente, pero falleció días después a causa de las graves quemaduras sufridas en el incidente. Su acción heroica sigue siendo recordada y reconocida en todo el país.

