Memorial en honor a las víctimas de la explosión en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

Un joven en situación de calle se salvó de la explosión en Iztapalapa, gracias a su perro. El muchacho relató en entrevista para el canal de YouTube de Eva María Beristain que su mascota se escapó momentos antes de la tragedia en el Puente de la Concordia y fue buscarlo, por esta razón sigue con vida.

Joven en situación de calle se salvó de la explosión gracias a su perro

Armando contó que él y otras cinco personas en situación de calle vivían debajo del Puente de la Concordia, en una “casita”. Todos ellos eran como una familia, convivían todos los días, se ayudaban entre sí y comían juntos.

El día de la explosión, su perro “presintió” la tragedia, se comportó de manera extraña y no dejaba de ladrar: “lo presintió porque desde que lo tenía aquí, vi que estaba chille y chille, no quería estar tranquilo. Me lo iba a llevar yo y se puso a aullar, a ladrar bien feo”.

Para calmar a su perro, Armando lo amarró a un poste y después se fue a hacer otras cosas. Cuando regresó le dijeron que el “lomito” se escapó, por lo que fue a buscarlo.

“La verdad yo corrí con suerte, este canijo (el perro), se me había escapado, se me había dado a la fuga y yo me fui a buscarlo y no lo encontraba, hasta que aquí más adelante escuché la explosión”.

Tres de sus amigos fallecieron en la explosión; otros dos están graves

Al escuchar la explosión, el joven regresó para ayudar a sus compañeros, pero lo único que encontró fue a varias personas quemadas, pidiendo auxilio. Armando menciona que tres de sus amigos fallecieron y otros dos se encuentran en estado grave.

De acuerdo con su relato, las víctimas tenían 28, 35 y 17 años de edad. Sobre las dos personas hospitalizadas, Armando intentó visitarlos en el hospital pero le negaron la entrada porque no es un familiar directo.

