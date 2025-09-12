GENERANDO AUDIO...

IPN confirma la muerte de Juan Carlos Sánchez. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó la muerte de Juan Carlos Sánchez Blas, alumno del CECyT 7 Cuauhtémoc, tras la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre en la zona de Santa Martha, Iztapalapa, Ciudad de México.

El estudiante, de 15 años, apenas iniciaba su primera semana de clases en la Vocacional, cuando este miércoles fue alcanzado por la tragedia que dejó al menos ocho personas muertas y 94 heridas.

IPN lamenta la muerte de su alumno Juan Carlos

A través de sus redes sociales, el IPN lamentó el fallecimiento de Juan Carlos y envió sus condolencias a familiares y amigos.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro alumno Juan Carlos, del CECyT 7. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y comunidad, recordando con cariño su paso por nuestras aulas. Descanse en paz”.

Compañeros y docentes también han expresado mensajes de apoyo y duelo por la pérdida del joven estudiante.

¿Quién es Juan Carlos Sánchez, alumno del IPN?

Juan Carlos Sánchez Blas tenía 15 años y era estudiante del CECyT 7 “Cuauhtémoc”, una de las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Apenas había iniciado su primer semestre de nivel medio superior cuando ocurrió la tragedia.

De acuerdo con los primeros reportes, Juan Carlos se dirigía a clases cuando ocurrió el accidente en el puente vial de La Concordia, donde una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP volcó y posteriormente explotó.

El estudiante fue una de las víctimas mortales de la emergencia que dejó graves afectaciones en la zona y obligó a la evacuación de viviendas cercanas.

Balance de la tragedia en Iztapalapa

Según datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la explosión ha dejado hasta ahora:

8 muertos .

. 22 personas en estado crítico .

. 6 en situación grave .

. 39 delicadas .

. 19 dadas de alta.

Las autoridades continúan con labores de atención a los heridos y de retiro de escombros en el área afectada.

Mientras tanto, la comunidad del IPN permanece de luto por la pérdida de Juan Carlos Sánchez, quien apenas comenzaba una nueva etapa escolar en el CECyT 7.