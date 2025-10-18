GENERANDO AUDIO...

Dictan prisión preventiva a Donovan “N”. Foto: SSC-CDMX.

Un juez de control con sede en el Reclusorio Sur dictó prisión preventiva contra Donovan “N”, uno de los implicados en el asesinato del abogado David Cohen, ocurrido el pasado 13 de octubre a las afueras de Ciudad Judicial, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Prisión preventiva a Donovan “N”

La medida cautelar en contra del joven de 20 años de edad, impuesta este sábado 18 de octubre durante su audiencia inicial, se dictó por los delitos de cohecho, portación de arma de fuego y contra la salud. Esto debido a que la detención de Donovan “N” se dio en la alcaldía Iztapalapa, donde le aseguraron un arma y drogas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas líneas de investigación con el objetivo de solicitar una orden de aprehensión en su contra por la participación en el asesinato del abogado David Cohen.

Proceso contra Donovan “N” continuará el próximo miércoles

En la audiencia, la defensa legal de Donovan “N” solicitó ampliar el plazo constitucional para definir la situación jurídica del joven de 20 años, por lo que el proceso continuará el próximo miércoles 22 de octubre.

Detención de Donovan “N”

El pasado 15 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Velázquez, informó que oficiales de la dependencia a su cargo detuvieron a Donovan “N”, a quien se le identifica como uno de los responsables en el asesinato del abogado David Cohen.

Precisó que la detención se logró gracias al resultado de los trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados en coordinación con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2).