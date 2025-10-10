GENERANDO AUDIO...

A un mes de la tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia, en los límites de Iztapalapa y Los Reyes La Paz, Kevin Díaz recuerda con claridad el instante en que el fuego lo envolvió y pensó que no viviría para contarlo. “Sentí un calor horrendo, insoportable, que me envolvió por completo”, relató en entrevista con Sandra Moreno para el noticiero A las Nueve en Uno.

El instante que cambió su vida

Kevin viajaba en un camión de carga tras entregar material en la delegación Venustiano Carranza, cuando notó una nube blanca que creyó era polvo.

“Pensé que era arena, no sabía que era gas. Empecé a grabar, y en segundos todo explotó”, narró.

Primeros momentos de terror y supervivencia

El joven, que estuvo hospitalizado 27 días, relató que apenas pudo correr unos metros antes de ser alcanzado por las llamas.

“Pegué un grito de terror, nunca me había escuchado así. El fuego me entró por los oídos y la nariz”, recordó. Aun con el cuerpo en llamas, logró alejarse y enviar audios a su familia para avisar que estaba vivo.

Las quemaduras en sus manos, brazos, espalda y pies marcaron el inicio de un proceso médico y psicológico que aún continúa. “Vi mi piel levantada como guante, sentí un dolor insoportable, pero no entendía la gravedad”, dijo.

Escenas de horror y recuerdos imborrables

Kevin también relató la escena de horror que presenció: personas sin piel, familias corriendo con bebés, y un olor que asegura jamás olvidará. “Olía a carne quemada, a metal, a ropa quemada. Ese olor no se me va a olvidar nunca”.

Recuperación y lecciones de vida

Pese a la experiencia, hoy se considera afortunado. “Agradecido con Dios por darme otra oportunidad, por dejarme ver a mi hijo una vez más”, expresó. Entre sus palabras, dejó un mensaje que refleja la lección más profunda que le dejó la tragedia:

“Aprovecha a tus familiares, quiérelos mucho, diles cuánto los amas. Vive tus días al máximo porque no sabes si cuando salgas vas a volver”.

Kevin Díaz continúa su recuperación en casa, acompañado de su familia y con atención médica y psicológica para superar las secuelas de una de las explosiones más impactantes registradas en la Ciudad de México.

