GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que la Línea 1 del Metro, completamente modernizada, será inaugurada a mediados de noviembre de 2025, con la meta de abrir el día 16, tras concluir los trabajos y certificaciones de seguridad del tramo Chapultepec–Observatorio.

Durante un recorrido de supervisión por el túnel y las estaciones recién rehabilitadas, Brugada informó que la obra civil concluirá a finales de octubre, mientras que en las semanas siguientes se llevarán a cabo las pruebas técnicas y de seguridad a cargo de la empresa suiza SGS, certificadora internacional de sistemas ferroviarios.

“A finales de octubre el Metro estará listo, pero faltan las pruebas de certificación. Si todo marcha conforme al plan, el 16 de noviembre inauguraremos la Línea 1 en su totalidad”, indicó Brugada. ¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Obra completamente renovada

El asesor de movilidad y coordinador del proyecto, Guillermo Calderón Aguilera, detalló que ya se concluyó la instalación de vías, rieles, durmientes, sistemas eléctricos y de comunicación, además de la impermeabilización de 150 filtraciones y la renovación del drenaje a lo largo de 9 kilómetros de túnel.

La nueva Línea 1 contará con:

39 trenes en total , de los cuales 29 son completamente nuevos y de tecnología avanzada.

, de los cuales y de tecnología avanzada. 5 mil cámaras de videovigilancia , distribuidas en trenes y estaciones.

, distribuidas en trenes y estaciones. Red LTE para mejorar la comunicación y seguridad operativa.

para mejorar la comunicación y seguridad operativa. Sistemas de ventilación reforzados y red contra incendios nueva .

y . Accesibilidad total con 13 elevadores y señalización para personas con discapacidad.

Mayor capacidad y reducción de tiempos

Actualmente, la Línea 1 transporta 700 mil pasajeros diarios. Con la apertura del tramo hasta Observatorio, se sumarán 150 mil usuarios más, y con la llegada del Tren Interurbano México–Toluca (“El Insurgente”), se prevé un incremento adicional de 35 mil pasajeros diarios.

Los tiempos de espera entre trenes se reducirán de 3.1 minutos a 2.5 minutos, con recorridos de terminal a terminal en cerca de una hora.

“Estamos garantizando una Línea 1 moderna, segura, accesible y eficiente. Será un ejemplo de movilidad metropolitana y de conectividad internacional”, destacó Brugada.

Observatorio: nuevo nodo metropolitano

La estación Observatorio, completamente reconstruida, se integrará al Tren Interurbano y a la futura extensión de la Línea 12 del Metro, convirtiéndose en un punto estratégico de movilidad que conectará con el CETRAM y la terminal de autobuses del Poniente.

Brugada señaló que el nodo contará con vestíbulos amplios, señalización digital y zonas de conexión directa, además de una mejor experiencia de usuario.