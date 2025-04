La CDMX va contra temas musicales que promuevan la violencia, anuncia la jefa de Gobierno

GENERANDO AUDIO...

Clara Brugada, jefa de Gobierno. Foto: Cuartoscuro

Clara Brugada anunció que el Gobierno de la Ciudad de México se sumará a las restricciones a temas que hagan apología a la violencia y la delincuencia. La jefa de Gobierno mostró su respaldo a la postura mostrada, desde hace días, por la presidenta Claudia Sheinbaum frente a temas que enaltezcan delitos, como los narcocorridos.

“Nos sumamos a lo que la presidenta está impulsando… Nos sumamos a que el género musical no se combate, sino que es el mensaje el que tenemos que cuidar. La Ciudad va a generar una circular para todos los eventos que se lleven a cabo desde el gobierno, en los salones de gobierno, en la infraestructura cultural con esta perspectiva y garantizar que en la ciudad no caigamos en este tipo de acciones culturales que no ayudan para nada a construir paz”

Además, Brugada Molina aseguró que no es estar contra un género musical en específico, como lo son los narcocorridos, sino en las letras que promuevan la violencia como los narcocorridos.

“Consideramos que no es estar contra ningún género musical. Si no más bien los mensajes que se dan en esos géneros musicales. Es decir, no podemos estar promoviendo la violencia a través de la música”

La mandataria destacó que no se puede dar espacio a eventos en donde las agrupaciones proyecten imágenes de capos, situación que, resaltó, no ha pasado en la capital del país.

“No podemos tener eventos en donde, como en algunos lados, afortunadamente aquí no, pero se tienen en pantalla a los generadores de violencia y generando en nuestra juventud y en la población una inducida cultura para que hoy los jóvenes quieran ser igual que algunos generadores de violencia”

Con esto, la Ciudad de México se suma a los estados y municipios que ha restringido los eventos y la reproducción de temas que promuevan la delincuencia.