La CNTE encabeza las movilizaciones en CDMX para este viernes
Este viernes 3 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que se realizará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas una marcha, 13 concentraciones, dos citas agendadas, cuatro rodadas motociclistas y 22 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas programadas
Ciudadanos en solidaridad con Palestina
- Hora: 12:00 h
- Lugar de inicio: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Alejandro Dumas 165, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo)
- Destino: Embajada de Israel (Sierra Madre 215, Lomas de Chapultepec)
- Demanda: Rechazo a la detención de activistas pro-Gaza y exigencia de una postura ética del gobierno mexicano frente al conflicto en Medio Oriente.
- Aforo estimado: 50 personas
Principales concentraciones
40 días por la vida
- Hora: 08:00 h
- Lugares: Diferentes sedes de la Fundación “Marie Stopes México” (Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc)
- Demanda: Oración en contra del aborto
- Aforo estimado: 40 personas
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
- Hora: 09:00 h
- Lugar: Sede de la Sección IX, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc
- Demanda: Asamblea nacional contra la Reforma Educativa y Ley del ISSSTE
- Aforo estimado: 150 personas
Libres y Combativas MX
- Hora: 09:30 h
- Lugar: Reclusorio Oriente, Iztapalapa
- Demanda: Justicia para víctima de violencia familiar
- Aforo estimado: 20 personas
Docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur
- Hora: 11:00 h
- Lugar: Torre de Rectoría, UNAM, Coyoacán
- Demanda: Cultura de paz y seguridad en escuelas
- Aforo estimado: 150 personas
Comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
- Hora: 10:00 h
- Lugar: Biblioteca de la Facultad, UNAM, Coyoacán
- Demanda: Mejoras en seguridad y salud mental
- Aforo estimado: 50 personas
Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 12:00 h
- Lugares: Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y Jardín Luis Pasteur, Cuauhtémoc
- Demanda: Regulación del consumo de cannabis
- Organización de apoyo: Movimiento Cannábico Mexicano
- Aforo estimado: 100 personas
Colectivo “Tierra y Libertad” (Filosofía y Letras, UNAM)
- Hora: 12:00 h
- Lugar: Ágora de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
- Demanda: Asamblea estudiantil por temas de seguridad
- Aforo estimado: 80 personas
Estudiantes del CCH Plantel Sur
- Hora: 13:00 h
- Lugar: CCH Plantel Sur, Coyoacán
- Demanda: Seguridad, vigilancia y justicia por agresiones
- Aforo estimado: 60 personas
Mexicanos con Palestina
- Hora: 16:00 h
- Lugar: Embajada de Israel, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo
- Demanda: Apoyo al pueblo palestino y ruptura de relaciones con gobiernos opresores
- Aforo estimado: 20 personas
Vecinos de Nativitas y Villa de Cortés (Benito Juárez)
- Hora: 17:00 h
- Lugar: Estación Nativitas, Línea 2 del Metro
- Demanda: Rechazo al proyecto “La Gran Tenochtitlán” y bahías de inclusión
- Aforo estimado: 80 personas
Otras concentraciones durante el día
Comité Estudiantil de Economía de la UNAM
- Lugar: Facultad de Economía, Coyoacán
- Demanda: Seguridad y atención médica; posible bloqueo en Insurgentes
- Aforo estimado: 60 personas
Colectiva “Las Tonantzin”
- Lugar: Reclusorio Oriente, Iztapalapa
- Demanda: Justicia por víctima de abuso sexual
- Aforo estimado: 25 personas
Colectivo “Tadeo”
- Lugar: Juzgados Penales, Cuauhtémoc
- Demanda: Justicia para repartidor fallecido en Santa Fe
- Aforo estimado: 25 personas