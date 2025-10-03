GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 3 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 3 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que se realizará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, 13 concentraciones, dos citas agendadas, cuatro rodadas motociclistas y 22 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

Ciudadanos en solidaridad con Palestina

Hora: 12:00 h

12:00 h Lugar de inicio: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Alejandro Dumas 165, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Alejandro Dumas 165, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo) Destino: Embajada de Israel (Sierra Madre 215, Lomas de Chapultepec)

Embajada de Israel (Sierra Madre 215, Lomas de Chapultepec) Demanda: Rechazo a la detención de activistas pro-Gaza y exigencia de una postura ética del gobierno mexicano frente al conflicto en Medio Oriente.

Rechazo a la detención de activistas pro-Gaza y exigencia de una postura ética del gobierno mexicano frente al conflicto en Medio Oriente. Aforo estimado: 50 personas

Principales concentraciones

40 días por la vida

Hora: 08:00 h

08:00 h Lugares: Diferentes sedes de la Fundación “Marie Stopes México” (Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc)

Diferentes sedes de la Fundación “Marie Stopes México” (Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc) Demanda: Oración en contra del aborto

Oración en contra del aborto Aforo estimado: 40 personas

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Hora: 09:00 h

09:00 h Lugar: Sede de la Sección IX, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc

Sede de la Sección IX, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc Demanda: Asamblea nacional contra la Reforma Educativa y Ley del ISSSTE

Asamblea nacional contra la Reforma Educativa y Ley del ISSSTE Aforo estimado: 150 personas

Libres y Combativas MX

Hora: 09:30 h

09:30 h Lugar: Reclusorio Oriente, Iztapalapa

Reclusorio Oriente, Iztapalapa Demanda: Justicia para víctima de violencia familiar

Justicia para víctima de violencia familiar Aforo estimado: 20 personas

Docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur

Hora: 11:00 h

11:00 h Lugar: Torre de Rectoría, UNAM, Coyoacán

Torre de Rectoría, UNAM, Coyoacán Demanda: Cultura de paz y seguridad en escuelas

Cultura de paz y seguridad en escuelas Aforo estimado: 150 personas

Comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM

Hora: 10:00 h

10:00 h Lugar: Biblioteca de la Facultad, UNAM, Coyoacán

Biblioteca de la Facultad, UNAM, Coyoacán Demanda: Mejoras en seguridad y salud mental

Mejoras en seguridad y salud mental Aforo estimado: 50 personas

Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: 12:00 h

12:00 h Lugares: Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y Jardín Luis Pasteur, Cuauhtémoc

Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y Jardín Luis Pasteur, Cuauhtémoc Demanda: Regulación del consumo de cannabis

Regulación del consumo de cannabis Organización de apoyo: Movimiento Cannábico Mexicano

Movimiento Cannábico Mexicano Aforo estimado: 100 personas

Colectivo “Tierra y Libertad” (Filosofía y Letras, UNAM)

Hora: 12:00 h

12:00 h Lugar: Ágora de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Ágora de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM Demanda: Asamblea estudiantil por temas de seguridad

Asamblea estudiantil por temas de seguridad Aforo estimado: 80 personas

Estudiantes del CCH Plantel Sur

Hora: 13:00 h

13:00 h Lugar: CCH Plantel Sur, Coyoacán

CCH Plantel Sur, Coyoacán Demanda: Seguridad, vigilancia y justicia por agresiones

Seguridad, vigilancia y justicia por agresiones Aforo estimado: 60 personas

Mexicanos con Palestina

Hora: 16:00 h

16:00 h Lugar: Embajada de Israel, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo

Embajada de Israel, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo Demanda: Apoyo al pueblo palestino y ruptura de relaciones con gobiernos opresores

Apoyo al pueblo palestino y ruptura de relaciones con gobiernos opresores Aforo estimado: 20 personas

Vecinos de Nativitas y Villa de Cortés (Benito Juárez)

Hora: 17:00 h

17:00 h Lugar: Estación Nativitas, Línea 2 del Metro

Estación Nativitas, Línea 2 del Metro Demanda: Rechazo al proyecto “La Gran Tenochtitlán” y bahías de inclusión

Rechazo al proyecto “La Gran Tenochtitlán” y bahías de inclusión Aforo estimado: 80 personas

Otras concentraciones durante el día

Comité Estudiantil de Economía de la UNAM

Lugar: Facultad de Economía, Coyoacán

Facultad de Economía, Coyoacán Demanda: Seguridad y atención médica; posible bloqueo en Insurgentes

Seguridad y atención médica; posible bloqueo en Insurgentes Aforo estimado: 60 personas

Colectiva “Las Tonantzin”

Lugar: Reclusorio Oriente, Iztapalapa

Reclusorio Oriente, Iztapalapa Demanda: Justicia por víctima de abuso sexual

Justicia por víctima de abuso sexual Aforo estimado: 25 personas

Colectivo “Tadeo”

Lugar: Juzgados Penales, Cuauhtémoc

Juzgados Penales, Cuauhtémoc Demanda: Justicia para repartidor fallecido en Santa Fe

Justicia para repartidor fallecido en Santa Fe Aforo estimado: 25 personas

