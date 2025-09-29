GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 29 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 29 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que se realizará por la Comunidad de Parteras Tradicionales y Autónomas, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, 15 concentraciones, dos citas agendadas, una rodada motociclista, cinco rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas Programadas

Comunidad de Parteras Tradicionales y Autónomas en México

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Monumento a la Revolución

Monumento a la Revolución Demanda: Exigen la cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-2025 en materia de atención materna y neonatal en México, que afecta a las parteras tradicionales.

Exigen la cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-2025 en materia de atención materna y neonatal en México, que afecta a las parteras tradicionales. Aforo estimado: 60 personas

Familiares de Fotoperiodistas Fallecidos Durante el Festival “Axe Ceremonia”

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores.

Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores. Demanda: Justicia por la muerte de los fotoperiodistas en el contexto del festival “Axe Ceremonia”.

Justicia por la muerte de los fotoperiodistas en el contexto del festival “Axe Ceremonia”. Aforo estimado: 80 personas

Comité 68 Prolibertades Democráticas

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Zócalo Capitalino

Zócalo Capitalino Demanda: Marcha en conmemoración de la lucha estudiantil del 2 de octubre de 1968, por la justicia y la memoria histórica.

Marcha en conmemoración de la lucha estudiantil del 2 de octubre de 1968, por la justicia y la memoria histórica. Aforo estimado: 60 personas

Comité por Palestina de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM)

Hora: 16:00

16:00 Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, Coyoacán

Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, Coyoacán Demanda: Asamblea sobre las implicaciones de la militarización de los territorios palestinos y la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Asamblea sobre las implicaciones de la militarización de los territorios palestinos y la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aforo estimado: 70 personas

Comité de Familias de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Hora: 17:00

17:00 Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez

Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez Demanda: Mitin con motivo de la Reunión de la Comisión Especial de Búsqueda, sobre el caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Mitin con motivo de la Reunión de la Comisión Especial de Búsqueda, sobre el caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aforo estimado: 90 personas

Concentraciones y Plantones

Colectivo “Rosas Rebeldes Prepa 3”

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 3, “Justo Sierra”

Escuela Nacional Preparatoria No. 3, “Justo Sierra” Demanda: Realización de un evento denominado “Tendero Presencial”, para denunciar la violencia patriarcal que se vive en el plantel.

Realización de un evento denominado “Tendero Presencial”, para denunciar la violencia patriarcal que se vive en el plantel. Aforo estimado: 60 personas

Colectivo “El Mono y Los Olivos”

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Cámara de Diputados, Av. Congreso de la Unión No. 56, Col. El Paraje, Venustiano Carranza

Cámara de Diputados, Av. Congreso de la Unión No. 56, Col. El Paraje, Venustiano Carranza Demanda: Expresión pública sobre la solidaridad con Palestina y el cese del cerco alimentario en Gaza, así como el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Estado que promueva la guerra en Medio Oriente.

Expresión pública sobre la solidaridad con Palestina y el cese del cerco alimentario en Gaza, así como el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Estado que promueva la guerra en Medio Oriente. Aforo estimado: 60 personas

Comunidad Estudiantil de la Facultad de Economía de la UNAM

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Facultad de Economía, Ciudad Universitaria, Coyoacán

Facultad de Economía, Ciudad Universitaria, Coyoacán Demanda: Asamblea estudiantil por la reciente desaparición de una estudiante en el Instituto del Planetario de la UNAM y los esfuerzos para resolver el caso.

Asamblea estudiantil por la reciente desaparición de una estudiante en el Instituto del Planetario de la UNAM y los esfuerzos para resolver el caso. Aforo estimado: 80 personas

Asamblea Ciudadana del Pueblo Originario de Xoco

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Secretaría de Movilidad, Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte

Secretaría de Movilidad, Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte Demanda: Reunión para encontrar soluciones a los problemas de movilidad en la colonia, con el fin de frenar la construcción del proyecto “Mítikah”.

Reunión para encontrar soluciones a los problemas de movilidad en la colonia, con el fin de frenar la construcción del proyecto “Mítikah”. Aforo estimado: 80 personas

