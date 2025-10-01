La mala suerte del Puente de la Concordia: percances en esta megaobra

GENERANDO AUDIO...

Desde explosiones hasta cerditos volando ha tenido este puente. Foto: Cuartoscuro

El Puente de la Concordia, una de las vialidades más importantes del oriente de la Ciudad de México (CDMX) por su conexión con el Estado de México (Edomex), se ha convertido en sinónimo de accidentes, tal como la tragedia de la pipa que explotó el pasado 10 de septiembre.

Concebido como un proyecto de modernización y movilidad, este distribuidor vial acumula una serie de episodios que lo han marcado con mala fama: explosiones, grietas, inundaciones, daños sísmicos, accidentes constantes y hasta controversias ambientales.

Historia del Puente de la Concordia

El Distribuidor Vial Zaragoza-Texcoco, mejor conocido como Puente de la Concordia, fue inaugurado el 16 de diciembre de 2007 por el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.

Con 3 mil 737 metros de longitud y capacidad para movilizar hasta 9 mil 600 vehículos por hora en cada sentido, la megaobra requirió una inversión de mil 050 millones de pesos. Su objetivo era agilizar el tránsito hacia el Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Sin embargo, desde su construcción, arrastra episodios oscuros que han marcado su historia.

El proyecto prometía movilidad y seguridad vial. Foto: Cuartoscuro

Grietas, accidente y “lluvia de fruta” han marcado la vida del Puente de la Concordia

1. Grieta geológica en 2025

Ayer, 30 de septiembre de 2025, automovilistas reportaron una grieta de 138 metros de largo en el bajopuente, justo donde días antes se registró la volcadura de una pipa de gas. La oquedad de 138 metros de longitud (según el reporte oficial) generó temor entre los vecinos, aunque autoridades aclararon que no se trataba de un socavón por drenaje, sino de una fractura geológica provocada por las lluvias.

2. Inundaciones recurrentes

El 27 y el 14 de septiembre de 2025, fuertes lluvias con granizo colapsaron nuevamente la movilidad en la zona. Varios automovilistas quedaron atrapados en encharcamientos, reflejo de un problema que arrastra el puente desde hace años: la insuficiencia del drenaje pluvial.

3. Explosión de pipa de gas

El 10 de septiembre de 2025, el Puente de la Concordia fue escenario de una de las peores tragedias en el oriente capitalino, una pipa con gas LP explotó, dejando, hasta el momento, 31 personas fallecidas, 13 hospitalizadas y 40 dadas de alta tras sufrir quemaduras y lesiones. El estallido, que estremeció a Iztapalapa y al Estado de México, dejó imágenes devastadoras y marcó un antes y un después en la memoria colectiva.

Explosión de pipa en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

4. Daños del sismo de 2017

El sismo del 19 de septiembre de 2017 provocó daños estructurales en el distribuidor. Aunque las autoridades aseguraron que fue reforzado, en 2021 un video ciudadano evidenció filtraciones y deterioro en sus estructuras. Ante ello, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que, se había revisado la estructura que sufrió daños tras los sismos de 2017. Para su reforzamiento, se ha destinado una inversión de 33 millones de pesos.

5. Constantes accidentes viales

Desde su apertura, vecinos relataron a UnoTV que los accidentes eran parte del día a día. Tráileres y camiones perdían el control en las curvas, provocando choques espectaculares. En los primeros años, la situación era tan común que los productos de carga (frutas, pan, carne e incluso animales) quedaban regados sobre la vialidad o “llovían” desde las alturas y los habitantes acudían a recogerlos. Con el tiempo, los percances de tráileres, autobuses y motociclistas continuaron, atribuidos a la velocidad y al diseño del puente.

6. Polémica ambiental del Puente la Concordia

Antes de su inauguración, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) recibió denuncias por el derribo de 265 árboles para levantar la obra. Aunque se comprobó que el proyecto contaba con permisos, la medida causó molestia entre la comunidad. Como compensación, se plantaron 2 mil 244 árboles en el vivero Churubusco, pero la mancha ambiental quedó en la memoria de los vecinos.

De megaobra estratégica a símbolo de infortunios, el Puente de la Concordia ha acumulado episodios que lo han convertido en parte de la historia trágica de Iztapalapa y del oriente de la capital. Aunque su propósito fue mejorar la movilidad, los accidentes, desastres naturales y fallas estructurales han dejado huella en quienes lo transitan a diario.

