La otra cara de la tragedia en Iztapalapa: vecinos héroes y abuelas valientes en la Concordia

Foto: Reuters

La tarde del 10 de septiembre se volvió tragedia en Iztapalapa tras la explosión de una pipa con casi 50 litros de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia. El Gobierno de la Ciudad de México confirmó un saldo oficial de, hasta el momento, seis personas fallecidas y 90 lesionadas, de las cuales 23 permanecen en estado crítico.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió al sitio y explicó que varias de las víctimas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado.

Pese al dolor y al caos, surgieron escenas que muestran la fuerza de la solidaridad ciudadana, las cuales se convirtieron en un rayo de esperanza en medio del desastre.

Solidaridad en el Puente de la Concordia

En los primeros minutos tras la volcadura, fueron los propios vecinos quienes actuaron como rescatistas improvisados. Entre gritos y humo espeso, varios hombres y mujeres se acercaron sin importar el riesgo de nuevas explosiones. Con cubetas llenas de agua, garrafones y hasta con puños de tierra intentaron sofocar los vehículos que ardían alrededor.

Apoyo para los familiares y sobrevivientes

Mientras los cuerpos de emergencia llevaban a las víctimas a los nosocomios, la comunidad se organizó para dar apoyo a quienes buscaban a sus familiares. Vecinos y voluntarios se ofrecieron a trasladar a los lesionados a hospitales cercanos en autos particulares.

Otros llevaron café, atole y pan a las personas que esperaban noticias, tanto en la zona cero como afuera de clínicas y hospitales.

Incluso, al siguiente día del accidente las personas se organizaron para llevar agua y comida a los familiares de las víctimas.

Cantante se solidariza con víctimas de explosión

El cantante de corridos tumbados, Compa Dann Rivera, ofreció su ayuda a las víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa, alcaldía de la Ciudad de México.

Momentos después de que se registró la explosión de una pipa con miles de litros de gas en Iztapalapa, el músico se dirigió hacia uno de los hospitales donde fueron trasladadas las personas que requerían asistencia médica.

“Si requieren algún medicamento, si su familiar requiere ser y trasladado y no cuenta con el recurso, cuenten conmigo. Yo soy únicamente un ciudadano de aquí de Iztapalapa, me dedico a hacer donaciones bajo mis propios recursos”.

Compa Dann Rivera

El teléfono calcinado que permitió reunir a una familia

Entre los objetos que quedaron reducidos a cenizas, un teléfono celular completamente calcinado se volvió símbolo de esperanza. El aparato, aunque dañado, conservaba datos que ayudaron a identificar a una estudiante de la UNAM que resultó herida en la explosión sobre Zaragoza.

Gracias a este hallazgo, los voluntarios lograron comunicarse con sus familiares, quienes pudieron localizarla en el hospital donde recibía atención. El simple hecho de recuperar un contacto en medio de la devastación significó un alivio para una familia que la daba por desaparecida.

Una abuela que protegió a su bebé con el cuerpo

La escena más dramática fue la de una abuela que, al ver acercarse las llamas, cubrió a su nieta Zulen con su propio cuerpo. El fuego alcanzó a ambas, pero mientras ella sufrió quemaduras en gran parte de su piel, la pequeña resultó con lesiones menores, aunque sí tiene quemaduras en su rostro y extremidades.

Hospitales en alerta máxima

La respuesta médica fue inmediata. El Hospital General de Zona 53 del IMSS abrió sus puertas de emergencia y recibió a 12 pacientes con quemaduras graves. Un video difundido en redes sociales mostró cómo médicos, enfermeras y camilleros se movilizaron de manera urgente para preparar las salas y atender a los lesionados.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que se aplicaron protocolos especiales para dar prioridad a quienes llegaban con quemaduras de segundo y tercer grado. La coordinación entre hospitales permitió que los pacientes fueran distribuidos y atendidos con rapidez.

La tragedia en Iztapalapa dejó dolor y pérdidas irreparables, pero también mostró que la solidaridad de los vecinos, la entrega de los voluntarios y la pronta reacción del personal médico pueden ser una luz en medio de la oscuridad.

