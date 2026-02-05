La Peña Taurina Cielo Tlaxcalteca encabeza las movilizaciones en CDMX este 5 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 5 de febrero. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 5 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Peña Taurina Cielo Tlaxcalteca para conmemorar el 80 Aniversario de la Monumental Plaza de Toros México.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas, 11 eventos de esparcimiento y 11 plantones . A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones y manifestaciones

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos” Hora: 10:30 Lugar: Museo Memoria y Tolerancia, Av. Juárez No. 8, Centro, alcaldía Cuauhtémoc Demanda: Protesta contra la exposición “Botellas para las Lágrimas” y homenaje a escritores y periodistas palestinos Aforo estimado: 50 personas

Familiares y amigos de detenidos durante la marcha del 15 de noviembre de 2025 Hora: 11:00 Lugar: Centro de Atención Integral a Víctimas, Dr. Río de la Loza No. 156, colonia Doctores, Cuauhtémoc Demanda: Liberación de detenidos y denuncia de presuntas irregularidades policiacas Aforo: 25 personas

Peña Taurina Cielo Tlaxcalteca Hora: 15:00 Lugar: Monumental Plaza de Toros México, alcaldía Benito Juárez Motivo: Celebración del 80 aniversario de la Plaza de Toros México Aforo: 200 personas

Agrupación de Trabajadores “Queremos Trabajo Digno” Hora: 17:00 Lugar: Oficinas del DIF Nacional, Av. Popocatépetl No. 236, colonia General Anaya, Benito Juárez Demanda: Pago inmediato de salarios, mejores condiciones laborales y aumento salarial Observaciones: No se descarta bloqueo de vialidades Aforo: 150 personas

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 Hora: Durante el día Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico Demanda: Pago de finiquitos y recursos del Fideicomiso F/100 Aforo: 100 personas



Citas ciudadanas agendadas

Padres de familia del colegio “Ovalle Monday” Hora: 09:00 Lugar: Secretaría de Educación Pública, República de Brasil No. 31, Centro Histórico Demanda: Denuncia de presuntos cobros excesivos y condicionamiento de permanencia escolar Aforo: 25 personas

Vecinos de colonias Ciudad de los Deportes, Nápoles, Ampliación Nápoles y Nochebuena Hora: 17:00 Lugar: Alcaldía Benito Juárez Demanda: Rechazo a eventos deportivos y conciertos en la zona Aforo: 25 personas

Movimiento Animalista contra Abusos de la Autoridad Hora: Durante el día Lugar: Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, colonia Doctores Demanda: Regreso de animales al refugio “Franciscanos A.C.” y sanciones por presunto abuso de autoridad Aforo: 30 personas



Rodadas ciclistas programadas

“Pedal y Taco” – Al Coyote de Nezahualcóyotl y el Guerrero Chimalli Hora: 19:50 Salida: Parque Tezontle, Iztapalapa Destino: Nezahualcóyotl y Chimalhuacán Aforo: 20 ciclistas

“Yokai” – A La Rayadora Hora: 20:40 Salida: Museo Nacional de Arte, Centro Histórico Destino: Paseo de la Reforma, Miguel Hidalgo Aforo: 20 ciclistas

“Libres y Locos Cycling Club” – Al Bosque de Tláhuac Hora: 21:00 Salida: Calzada México-Tacuba, Miguel Hidalgo Destino: Bosque de Tláhuac Aforo: 20 ciclistas



Rodada en patines

“Amazonas Rollers” (solo mujeres) Hora: 20:00 Salida: Dr. Mora, colonia Centro Destino: Velódromo Olímpico, alcaldía Venustiano Carranza Aforo: 20 participantes

