La Peña Taurina Cielo Tlaxcalteca encabeza las movilizaciones en CDMX este 5 de febrero
Este jueves 5 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Peña Taurina Cielo Tlaxcalteca para conmemorar el 80 Aniversario de la Monumental Plaza de Toros México.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas, 11 eventos de esparcimiento y 11 plantones . A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones y manifestaciones
- Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”
- Hora: 10:30
- Lugar: Museo Memoria y Tolerancia, Av. Juárez No. 8, Centro, alcaldía Cuauhtémoc
- Demanda: Protesta contra la exposición “Botellas para las Lágrimas” y homenaje a escritores y periodistas palestinos
- Aforo estimado: 50 personas
- Familiares y amigos de detenidos durante la marcha del 15 de noviembre de 2025
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro de Atención Integral a Víctimas, Dr. Río de la Loza No. 156, colonia Doctores, Cuauhtémoc
- Demanda: Liberación de detenidos y denuncia de presuntas irregularidades policiacas
- Aforo: 25 personas
- Peña Taurina Cielo Tlaxcalteca
- Hora: 15:00
- Lugar: Monumental Plaza de Toros México, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Celebración del 80 aniversario de la Plaza de Toros México
- Aforo: 200 personas
- Agrupación de Trabajadores “Queremos Trabajo Digno”
- Hora: 17:00
- Lugar: Oficinas del DIF Nacional, Av. Popocatépetl No. 236, colonia General Anaya, Benito Juárez
- Demanda: Pago inmediato de salarios, mejores condiciones laborales y aumento salarial
- Observaciones: No se descarta bloqueo de vialidades
- Aforo: 150 personas
- Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico
- Demanda: Pago de finiquitos y recursos del Fideicomiso F/100
- Aforo: 100 personas
Citas ciudadanas agendadas
- Padres de familia del colegio “Ovalle Monday”
- Hora: 09:00
- Lugar: Secretaría de Educación Pública, República de Brasil No. 31, Centro Histórico
- Demanda: Denuncia de presuntos cobros excesivos y condicionamiento de permanencia escolar
- Aforo: 25 personas
- Vecinos de colonias Ciudad de los Deportes, Nápoles, Ampliación Nápoles y Nochebuena
- Hora: 17:00
- Lugar: Alcaldía Benito Juárez
- Demanda: Rechazo a eventos deportivos y conciertos en la zona
- Aforo: 25 personas
- Movimiento Animalista contra Abusos de la Autoridad
- Hora: Durante el día
- Lugar: Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, colonia Doctores
- Demanda: Regreso de animales al refugio “Franciscanos A.C.” y sanciones por presunto abuso de autoridad
- Aforo: 30 personas
Rodadas ciclistas programadas
- “Pedal y Taco” – Al Coyote de Nezahualcóyotl y el Guerrero Chimalli
- Hora: 19:50
- Salida: Parque Tezontle, Iztapalapa
- Destino: Nezahualcóyotl y Chimalhuacán
- Aforo: 20 ciclistas
- “Yokai” – A La Rayadora
- Hora: 20:40
- Salida: Museo Nacional de Arte, Centro Histórico
- Destino: Paseo de la Reforma, Miguel Hidalgo
- Aforo: 20 ciclistas
- “Libres y Locos Cycling Club” – Al Bosque de Tláhuac
- Hora: 21:00
- Salida: Calzada México-Tacuba, Miguel Hidalgo
- Destino: Bosque de Tláhuac
- Aforo: 20 ciclistas
Rodada en patines
- “Amazonas Rollers” (solo mujeres)
- Hora: 20:00
- Salida: Dr. Mora, colonia Centro
- Destino: Velódromo Olímpico, alcaldía Venustiano Carranza
- Aforo: 20 participantes