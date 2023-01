LIBRE!

La @FiscaliaCDMX NO PUDO SUSTENTAR acusación Vs Román Torres.

Es el empleado de @LaPolar_Cantina acusado de participar en el asesinato de un cliente

El juez determinó NO VINCULARLO a PROCESO.

Los otros señalados siguen libres.

IMPUNIDAD



pic.twitter.com/4cUE4fx6r6