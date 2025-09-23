“La Selva Maya grita”: activistas de Greenpeace escalan la Estela de Luz en Reforma

GENERANDO AUDIO...

Activistas escalaron la Estela de Luz. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Unas nueve activistas de Greenpeace escalaron la Estela de Luz, en la Ciudad de México (CDMX), para colocar una pancarta con la leyenda: “La Selva Maya grita”. Lo anterior, en exigencia a las autoridades para que brinden protección a dicha zona.

Video en la Estela de Luz

Las activistas subieron unos 70 metros; por ello, autoridades arribaron a la zona y realizaron un acordonamiento.

La manta mide más de 20 metros. Desde las 5:00 de la mañana, las activistas llegaron al sitio para iniciar su protesta. Alrededor de las 5:30 arribaron las autoridades.

En un inicio, intentaron escalar, pero integrantes de Greenpeace dialogaron con ellos e impidieron que subieran a la famosa “suavicrema”.

La protesta fue dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el objetivo de exigir protección para la Selva Maya.

Medios reportaron, que las 8:30 am, las activistas comenzaron a bajar, además, que serían detenidas y multadas por escalar la Estela de Luz.

