“La Selva Maya grita”: activistas de Greenpeace escalan la Estela de Luz en Reforma
Unas nueve activistas de Greenpeace escalaron la Estela de Luz, en la Ciudad de México (CDMX), para colocar una pancarta con la leyenda: “La Selva Maya grita”. Lo anterior, en exigencia a las autoridades para que brinden protección a dicha zona.
Video en la Estela de Luz
Las activistas subieron unos 70 metros; por ello, autoridades arribaron a la zona y realizaron un acordonamiento.
La manta mide más de 20 metros. Desde las 5:00 de la mañana, las activistas llegaron al sitio para iniciar su protesta. Alrededor de las 5:30 arribaron las autoridades.
- En un inicio, intentaron escalar, pero integrantes de Greenpeace dialogaron con ellos e impidieron que subieran a la famosa “suavicrema”.
La protesta fue dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el objetivo de exigir protección para la Selva Maya.
- Medios reportaron, que las 8:30 am, las activistas comenzaron a bajar, además, que serían detenidas y multadas por escalar la Estela de Luz.