Arman búnker para proteger a “Lady racista”; hoy es su audiencia. Fuente: UnoTV

Previo al inicio de la audiencia de vinculación contra Ximena “N”, alias “Lady racista”, por el delito de discriminación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó alrededor de 100 elementos tácticos para evitar agresiones contra la acusada.

El operativo se montó frente al edificio del Poder Judicial ubicado en la Colonia Doctores.

La audiencia está programada para iniciar a la 1:30 de la tarde; sin embargo, hasta momento, no se ha notado la presencia de Ximena.

Asimismo, afuera del Tribunal también llegaron integrantes del colectivo Tonatzin, que están lanzando insultos contra Ximena.

Agresión contra “Lady racista”

El viernes pasado, Ximena Pichel, más conocida como “Lady racista”, se presentó a una audiencia luego de ser denunciada por discriminación en contra de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. A su salida, la mujer fue increpada por algunos manifestantes, quienes la insultaron y le lanzaron agua.

Fue a inicios de julio cuando el rostro de la mujer comenzó a circular en plataformas digitales, insultando a un elemento de Tránsito. El altercado se habría dado ante la molestia de la mujer por una supuesta multa.

“No me estés insultando, pin*** negro, no me estés insultando, cul***”, fueron parte de los insultos que la mujer lanzó contra el oficial. Lo que le valió su apodo.

El caso se viralizó, causando la reacción e indignación de organizaciones, dependencias, sociedad en general e, incluso, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.