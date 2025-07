GENERANDO AUDIO...

La mujer insistió con expresiones ofensivas. Foto: Cuartoscuro

Una mujer se viralizó en redes sociales luego de insultar y lanzar comentarios discriminatorios contra un policía en la colonia La Condesa, en la Ciudad de México, por lo que fue apodada “Lady Racista”. El hecho ocurrió después de que el oficial intentó colocar un candado a su vehículo Mercedes-Benz, presuntamente por no pagar el parquímetro.

En las imágenes se observa a la mujer muy molesta mientras confronta al elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien sostiene en la mano el inmovilizador.

“No me estés insultando, pinche negro, no me estés insultando, culero”, grita la mujer al agente. A lo que el oficial le responde: “Por eso, ya vete, entonces. Hasta racista eres”.

A través de una tarjeta informativa, la SSC informó que los hechos ocurrieron en la calle de Alfonso Reyes, en la colonia Hipódromo Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando el uniformado y el promotor cumplían “con las labores que les fueron asignadas, y sin violentar los derechos de la ciudadana“.

La podan “Lady racista”

La mujer insistió con expresiones ofensivas como “¡Ahuevo! Odio a los negros como tú, los odio por nacos”, y subió a su vehículo. Antes de retirarse, volvió a lanzar insultos: “Odio a los putos negros como tú”.

Según la información difundida, la mujer reaccionó de forma agresiva al percatarse de que el policía colocaría el candado a su auto por no cubrir el pago correspondiente del parquímetro.

La SSC también explicó que a la mujer se le dieron a conocer los motivos de su falta, la sanción a la que sería acreedora, y el apoyo médico que se le ofreció. Por su parte, efectivos de la Dirección General de Asuntos Internos tomaron conocimiento del video y realizarán investigaciones, en caso de alguna posible responsabilidad del uniformado.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de no tolerar actos contrarios al Código de Ética y Conducta, así como a los principios que nos rigen como Institución; todas las denuncias fuera de la normatividad serán investigadas y sancionadas”, se puede leer.

