Mercomuna es para comerciantes y personas de 18 a 65 años. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Los pequeños comerciantes y locatarios de la Ciudad de México pueden solicitar su registro en el programa Vales Mercomuna 2025 llamando a Locatel, sin necesidad de acudir a oficinas ni esperar una visita domiciliaria. Según estimados de la dependencia, este mecanismo beneficiará a 335 mil personas en la CDMX con vales canjeables en comercios, locales y mercados públicos. El programa forma parte del proceso de inscripción establecido por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) para el mes de octubre.

Los Vales se podrán usar en:

Tiendas de abarrotes

Pollerías

Carnicerías

Verdulerías

Mercados públicos

Cómo realizar el registro por Locatel

De acuerdo con la SAPCI, los locatarios y comerciantes que deseen incorporarse al programa Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto (Mercomuna) deben comunicarse al número 0311, donde recibirán información sobre los pasos a seguir.

Posteriormente, se canaliza la llamada al 5544 2223 23, línea conocida como Locatarios Mercomuna, destinada exclusivamente a negocios locales interesados en participar.

A través de esta vía telefónica se verifica la información del solicitante y se brinda orientación para completar el registro, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el programa.

Registro domiciliario para beneficiarios generales

En el caso de los beneficiarios que buscan acceder a los vales de despensa, el registro se realiza mediante la estrategia Casa x Casa.

En este esquema, servidores públicos identificados con chalecos color guinda visitan los domicilios en la capital del país para inscribir directamente a las familias interesadas.

La SAPCI precisó que no existen módulos presenciales en las alcaldías ni plataformas digitales habilitadas para el registro en línea.

Documentos necesarios para la inscripción

Quienes deseen incorporarse al programa Mercomuna deberán tener preparados los siguientes documentos en original y copia al momento de la visita domiciliaria:

Credencial para votar (INE) vigente con domicilio en la Ciudad de México

vigente con domicilio en la Ciudad de México Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

no mayor a tres meses Clave Única de Registro de Población (CURP) en su versión más reciente

Estos documentos son indispensables para completar el proceso y validar la residencia de los solicitantes.

Objetivo del programa Mercomuna

El programa Mercomuna, gestionado por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, tiene como propósito fortalecer la economía local y garantizar el acceso a alimentos mediante la entrega de vales de despensa.

En ediciones anteriores, el monto del apoyo ha alcanzado los 3 mil pesos por beneficiario, distribuidos entre los comercios participantes en la capital.

La convocatoria vigente en octubre de 2025 mantiene dos modalidades:

para beneficiarios generales Registro telefónico exclusivo para locatarios a través de Locatel

No se contemplan alternativas en línea ni registros presenciales en oficinas gubernamentales.