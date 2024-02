Ley Malena en CDMX: castigarán con 8 a 12 años de prisión ataques con ácido a mujeres

Ley Malena endurece penas para ataques con ácido. Foto: @FuenteMarce

Con la Ley Malena, los ataques con ácido a mujeres en la Ciudad de México (CDMX) se castigarán con hasta 12 años de prisión, informó el jefe de Gobierno de la capital, Martí Batres.

La Ley Malena es un Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal. Tipifica el delito de violencia ácida que cause daño a la integridad de mujeres, adolescentes, niñas y niños, personas transgénero, transexuales y con discapacidad.

Tras la publicación de la Ley Malena se tipifican como delitos los ataques contra mujeres hechos con las siguientes sustancias:

Ácido

Sustancias químicas

Sustancias corrosivas

“Cualquier acción u omisión que cause o busque causar daño no accidental arrojando, derramando o poniendo en contacto a la víctima con algún tipo de gas, compuesto químico, ácido, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, explosivas, reactivas, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que por sí misma o en determinadas condiciones puedan provocar lesiones o cualquier tipo de discapacidad”. Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX

El Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX establece que la Secretaría de Salud deberá integrar un registro de personas atendidas por violencia ácida. La Secretaría de las Mujeres, en colaboración con distintas instancias de gobierno, deberá desarrollar una política pública de atención integral a las víctimas

“De ahora en adelante, las lesiones que se causen a las víctimas con ácido, sustancias químicas o corrosivas merecerán de 8 a 12 años de prisión”. Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX

La pena aumentará hasta en una mitad cuando sea cometida por razones de género, cause incapacidad, deformidad o pérdida de oído, vista o habla, cause alteración o daño en el aparato genital o en las funciones del ejercicio de la sexualidad, qué previo al ataque que causó la lesión haya habido amenazas, acoso u otro tipo de violencia. Además, este nuevo delito deberá considerarse tentativa de feminicidio cuando cause daños graves y permanentes a la mujer víctima.

De 11 a 46 años cuando las lesiones sean en grado de tentativa de feminicidio

Esta forma de violencia contra las mujeres castiga de 8 a 12 años de prisión en la CDMX. Además, multas de 300 a 700 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA). A los agresores se les penará de 11 a 46 años de cárcel cuando las lesiones sean consideradas en grado de tentativa de feminicidio:

Se disminuya una facultad

Se disminuya el normal funcionamiento de un órgano o miembro

La nueva ley obliga a las instancias de salud a reportar ante el Ministerio Público los ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas.

¿Por qué se le llama Ley Malena?

En el año 2019, María Elena (Malena) Ríos, una saxofonista oaxaqueña, sufrió un ataque con ácido. Tras el intento de feminicidio orquestado por su expareja sentimental, ella buscó tipificar este tipo de violencia hacia las mujeres.

No sólo se han considerado los ataques con ácido, también se han agregado otras sustancias químicas.

El Congreso de la CDMX discutió la iniciativa de la llamada “Ley Malena” para modificar el Código Penal y la Ley de Víctimas y penalizar la “violencia ácida contra las mujeres”. Finalmente, el Congreso aprobó la ley.

