Acompañada de colectivas feministas, la saxofonista María Elena Ríos y diputadas locales de la fracción parlamentaria de Morena, se presentaron ante el Congreso de la Ciudad de México, para mostrar la iniciativa de ley #LeyMalena.

Lo que pretende esta iniciativa es que se utilice el concepto de violencia ácida dentro de la “Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia.”

Está iniciativa de ley contempla reformar el Código Penal de la Ciudad de México castigar hasta con 12 años de prisión a quien agreda con ácido.

Con esta iniciativa, señaló la diputada local de Morena, Marcela Fuentes, se busca prisión de 8 a 12 años.

“No en violencia física, si no como propiente violencia ácida, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Para que la identifiquen, es toda aquella acción que pretende causar un daño físico irreversible, que lastimé altere o cause alguna discapacidad mediante la agresión con ácido o sustancias químicas corrosivas. A quién cause a otra persona incluyendo a las mujeres y personas trans, daño en la integridad física y en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente químico, corrosivo, tóxico, inflamable, incluyendo líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que provoca lesión ya sea internas externas o ambas podría recibir de 8 a 12 años de prisión”.

Marcela Fuentes, diputada del Congreso Local, Morena