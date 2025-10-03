GENERANDO AUDIO...

Dos colonias de Magdalena Contreras tendrán ley seca. Foto: Cuartoscuro.

La alcaldía Magdalena Contreras, de la Ciudad de México (CDMX), ordenó la suspensión de la venta y consumo de bebidas alcohólicas, ley seca, con motivo de las fiestas patronales que se celebrarán en la demarcación.

La medida, publicada la mañana de este 3 de octubre en un acuerdo oficial en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, busca preservar el orden y la seguridad pública, al considerar que la venta de alcohol durante estos eventos puede representar un riesgo para la convivencia pacífica y la integridad de los asistentes, al concentrarse un gran número de personas en las calles de la alcaldía.

¿Qué días habrá ley seca en Magdalena Contreras?

De acuerdo con el comunicado oficial, a partir de las 0:00 horas del 3 de octubre, hasta las 23:59 horas del domingo 05 del mismo mes, se cancelan las actividades relacionadas con la venta de alcohol en la colonia Barrio San Francisco, debido a las festividades de San Francisco de Asís.

También, queda suspendido el comercio relacionado con bebidas embriagantes, en la colonia San Jerónimo Lídice debido al festejo de San Jerónimo de Estridón; la ley seca se aplicará en esta demarcación en el mismo horario que en la colonia Barrio San Francisco.

Con base en las atribuciones legales de la demarcación, se determinó la aplicación de la ley seca en vinaterías, tiendas de abarrotes, autoservicios, supermercados con licencia para vender alcohol, bares, cantinas, servicio a domicilio, negocios instalados con permisos en la calle y cualquier otro establecimiento similar dentro de las colonias mencionadas.

Las autoridades advirtieron que las violaciones serán sancionadas conforme a la legislación vigente en materia de establecimientos mercantiles y cultura cívica.

