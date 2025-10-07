Ley seca en Tlalpan durante 6 días por fiestas patronales

GENERANDO AUDIO...

Alcaldía Tlalpan suspende venta de alcohol. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Con el objetivo de preservar el orden, garantizar la seguridad ciudadana y fomentar una convivencia pacífica durante las celebraciones tradicionales, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, emitió un acuerdo para aplicar la ley seca en la colonia Ejidos de San Pedro Mártir, del 8 al 13 de octubre del 2025.

Horarios de la ley seca en Tlalpan

La medida aplicará de forma estricta desde las 00:00 horas del miércoles 8 hasta las 24:00 horas del lunes 13 de octubre, por lo que todos los establecimientos mercantiles ubicados en la mencionada colonia que tengan actividades relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas deberán acatar la disposición de ley seca.

Lo anterior incluye a:

Vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio y tiendas departamentales.

Así como establecimientos de impacto vecinal como:

Cantinas, pulquerías, cervecerías, centros nocturnos, cabarets, discotecas, salones de baile y salas de cine.

Asimismo, se prohíbe expresamente la venta y el consumo de alcohol en:

Ferias, kermeses, romerías, tianguis, mercados y festejos populares instalados temporalmente en la vía pública.

Esta restricción busca prevenir incidentes que puedan poner en riesgo a los asistentes a las festividades patronales, que son parte de la identidad cultural y comunitaria de los pueblos originarios.

Medida sustentada en la ley

La disposición, publicada este martes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, tiene diversas normas constitucionales y legales, entre ellas:

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

Ley de Establecimientos Mercantiles

Excepciones para establecimientos

La alcaldía declaró que únicamente quedan exentos los establecimientos de impacto vecinal y zona dedicados a la venta de alimentos preparados con permiso vigente para vender bebidas alcohólicas al copeo, y únicamente dentro del horario establecido por su licencia.

Objetivo: prevenir riesgos y garantizar seguridad

”Como autoridad local, tenemos la responsabilidad de asegurar que las festividades se desarrollen en un ambiente de paz, respeto y seguridad para todas y todos los habitantes de la colonia Ejidos de San Pedro Mártir”, señaló la alcaldesa Osorio Hernández.

Finalmente, la alcaldía advirtió que cualquier violación a este acuerdo será sancionada conforme a la legislación vigente, incluyendo la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa y demás disposiciones aplicables en la Ciudad de México.

El presente acuerdo entrará en vigor el miércoles 8 de octubre a las 00:00 horas y permanecerá vigente hasta el lunes 13 de octubre a las 24:00 horas, según se establece en los transitorios del documento oficial, fechado el 26 de septiembre de 2025.

